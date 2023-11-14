TIR'lardan hırsızlık yapan şüphelilere 3 ilde operasyon: 6 gözaltı

Yayınlanma: 14.11.2023 - 13:47

Güncelleme: 14.11.2023 - 13:48

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde TIR’ların dorselerinden 900 litre mazot, 24 lastik, jant, termoking cihazı ve akü çalan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

6 GÖZALTI

Bu sabah Samsun merkezli, Bolu ve Trabzon’da yapılan eş zamanlı operasyonda, ‘otodan hırsızlık’, ‘mala zarar verme’ ve ‘suç eşyasının satın alınması’ suçlarını işleyen 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 1 kurusıkı tabanca, 1 şarjör, 2 TIR jantı, 2 TIR jant kapağı ve 1 TIR plakası ele geçirildi.

Soruşturma sürüyor.