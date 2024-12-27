Kırklareli'nde kent genelinde operasyon: 18 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 18 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor.
Ekipler, Kofçaz ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yaptığı çalışmalarda 18 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: #Kırklareli
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Asgari ücret' tepkisi nedeniyle tutuklandı
- Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak?
- Dava ertelendi
- MHP'den Özel'in sokak çağrısına 'uyarı'
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- İşte banka banka 300 bin liranın aylık getirisi!
- Davutoğlu'nun 'hazırım' çıkışına yanıt verdi
- Yeneroğlu istifa etti, Babacan'dan'dan 'AKP' açıklaması
- 'AZAL uçağı düşürüldü' dediler... Kimi işaret ettiler?
- 'Lösemiyle mücadele ediyor... Yaşama şansı yüzde 50'