Bir operasyon da Edirne'de: 11 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Bir operasyon da Edirne'de: 11 kaçak göçmen yakalandı
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AA
Yayınlanma: 27.12.2024 - 09:37

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Ekipler, bu kapsamda Afganistan ve Pakistan uyruklu 11 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


Etiketler: #EDirne #göçmen #göçmen kaçakçılığı

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