Tişörtünde 'Kaçış' yazan torbacı, kaçamadan yakalandı

Adana’da uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen Mehmet A. (34), polis tarafından suçüstü yakaladı. Tişörtündeki ‘Kaçış’ anlamına gelen İngilizce ‘Escape’ yazısı dikkat çeken Mehmet A., adli kontrolle serbest kaldı.

DHA
02 Kasım 2022 Çarşamba, 10:09
Tişörtünde 'Kaçış' yazan torbacı, kaçamadan yakalandı
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada, Çukurova ilçesinde Mehmet A.’yı takibe aldı. Mehmet A., sokakta uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı.

CEBİNDEN UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI

Mehmet A.’nın yapılan üst aramasında ceplerinden 4 sentetik hap bulundu. Gözaltına alınan Mehmet A., Emniyet'teki sorgusunda suçunu itiraf etti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet A.’nın tişörtündeki ‘Kaçış’ anlamına gelen İngilizce ‘Escape’ yazısı dikkat çekti. Mahkemeye çıkarılan Mehmet A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 


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