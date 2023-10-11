TKDF ‘ev içi şiddet’ raporunu yayımladı: 1 ayda 299 çağrı!

Yayınlanma: 11.10.2023 - 11:17

Güncelleme: 11.10.2023 - 11:17

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu eylül ayı Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı verilerini yayımladı.

Raporda, acil yardım hattına 1-30 Eylül 2023 tarihleri arasında toplam 299 çağrı geldiği belirtildi. 15 Ekim 2007’den günümüze ev içi şiddet hattına gelen toplam çağrının 91 bin 209 olduğu açıklandı.

ACİL MÜDAHALE GEREKTİREN 3 VAKA İHBARI

Raporda gelen çağrılar şu şekilde özetlendi:

“Eylül 2023 ayı içerisinde Ev içi Şiddet Acil Yardım Hattı’na ihbarı gelen ve yeni kayıt açılan toplam 89 şiddet vakasının 56’sı ev içi şiddet ihbarıdır. Bu şiddet ihbarlarının 33’ü eş şiddeti ihbarlarıdır. 20 çağrı sığınak talebinde bulunmuştur. Acil müdahale gerektiren 3 vaka ihbarı olmuştur. 59 çağrıya hukuki bilgilendirme yapılmıştır. 34 çağrı karakola, 21 çağrı ise barolara yönlendirilmiştir. Eylül ayı içerisinde hatta gelen şiddet ihbarlarında belirtilen maruz kalanların yaşları 15-75 arasında değişmiştir"

EN FAZLA PSİKOLOJİK ŞİDDET

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun verilerine göre ihbar edilen şiddet vakalarının yüzde 43.33’ü psikolojik şiddet, yüzde 38.89’u fiziksel şiddet, yüzde 8.89’u sosyal şiddet, yüzde 6.67’si ekonomik şiddet ve yüzde 2.22’si cinsel şiddet.

“EŞLER SALDIRGANLAR İÇERİSİNDE EN GENİŞ GRUP”

Raporda şu değerlendirmelere yer verildi:

"Acil yardım hattına gelen çağrılar göstermektedir ki, kadınlar en çok en yakınlarındaki erkekler tarafından şiddete uğramaktadır. Gelen çağrılar kadına karşı şiddetin en güvenli yer olduğu varsayılan ev içerisinde eşler ve diğer aile bireyleri tarafından uygulandığını göstermektedir. Eşler yüzde 49,2 ile saldırganlar içerisinde en geniş grubu oluşturmaktadır. Eşleri, yüzde 6,6 ile erkek partnerler takip etmektedir. Aile içerisinde genel anlamda anne, baba, ağabey, abla, kız ve oğlan çocuklar şiddet uygulayanlar olarak maruz kalanlar ya da ihbarda bulunanlar tarafından belirtilmiştir."