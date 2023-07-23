TKDF açıkladı... Tepkiler sonuç verdi: Bazı kelimelerin cinsiyetçi anlamları TDK'den kaldırıldı
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, Türk Dil Kurumu’nda yer alan 'müsait', 'kirli', 'esnaf' ve 'serbest' kelimelerinin cinsiyetçi anlamlarının kaldırıldığını duyurdu.
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, 'müsait', 'kirli', 'esnaf' ve 'serbest' kelimelerinin 'kadını aşağılayan, cinsiyetçi' anlamlarının kaldırılması için başlatılan imza kampanyasının sonuç verdiğini açıkladı.
Derneğin sosyal medyada yaptığı açıklamaya göre tepkiler ve imza kampanyasının sonucunda söz konusu kelimelerin cinsiyetçi anlamları Türk Dil Kurumu'ndan (TDK) kaldırıldı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Türk Dil Kurumu’nda yer alan ‘müsait, kirli, esnaf ve serbest’ kelimelerinin kadınları aşağılayan, cinsiyetçi anlamları, bugüne kadar gösterilen tepkiler ve başlatılan imza kampanyası sonrası kaldırıldı. Kadınlar bu kelimelerin cinsiyetçi anlamlarının kaldırılması için yıllardır mücadele ediyordu.”
Türk Dil Kurumu’nda yer alan 'müsait, kirli, esnaf ve serbest' kelimelerinin kadınları aşağılayan, cinsiyetçi anlamları, bugüne kadar gösterilen tepkiler ve başlatılan imza kampanyası sonrası kaldırıldı. Kadınlar bu kelimelerin cinsiyetçi anlamlarının kaldırılması için yıllardır… pic.twitter.com/pa3g5BBmQr— Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (@tkdfederasyon) July 22, 2023
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