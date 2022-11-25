TKDF, kadına yönelik şiddetin veri analizini yayımladı
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), 2022'de elde ettiği verilerle kadına yönelik şiddetin analizini çıkardı.
TKDF, gazetelere ve internet medyasına düşen haberlerden elde ettikleri verilerle “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddet Veri Analizi”ni yayımladı. Araştırmaya göre katledilen kadınların çoğu, birlikte olduğu erkekler tarafından öldürüldü.
Verilere göre katledilen kadınların 116’sı birlikte ilişki yaşadığı, 75’i şüpheli, 40’ı boşanma veya ayrılma aşamasında, 37’si aile içinden, 31’i boşandığı veya ayrıldığı, 14’ü tanıdığı, kızının, kardeşinin veya annesinin bağlantılı olduğu, 4’ü kimliği belirlenemeyen, 3’ü ise tanımadığı erkekler tarafından katledildi.
TKFD Başkanı Canan Güllü, “2008 -2021 yılları arasında ülkemizde Avrupa Konseyi Uluslararası İstanbul Sözleşmesi parlamentoca onaylandığını ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadınlara Şiddetin Önlenmesi Kanunu’nun TBMM’de kabul edildiğini hatırlattı.
"BAŞA DÖNDÜK"
Güllü, sonraki süreç için ise şöyle konuştu: “Kadın Bakanlığı’nın adı Aile ve Sosyal Politikalar bir süre sonra da Aile-Sosyal Politikalar ve Çalışma Bakanlığı olmuş, müftülere nikah yetkisi verilerek istismar suçluları için tecavüz önergesi Meclis’te görüşmeye açılmış, Covid-19 döneminde infaz affı ile cinsel istismarcılar ile şiddet failleri tahliye edilmiş ve en son İstanbul Sözleşmesinden imza çekerek başladığımız noktaya geri dönmüşüz. Şiddet ile mücadeleden vazgeçmişiz. Ulusal eylem planlarının dayanağı olan sözleşmeden imza çekildikten sonra bu planların da işlemesine engel olmuştur.”
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