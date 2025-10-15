TKDF’nin acil yardım hattına geçen ay 396 çağrı geldi: Kadınlar en çok psikolojik şiddete maruz kalıyor

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), “Ev İçi Acil Yardım Hattı Eylül 2025 Veri ve Analiz Raporu”nu yayımladı. Raporda, eylül ayında Ev İçi Acil Yardım Hattı’nın 396 çağrı aldığı belirtildi. Bu çağrıların da 41’inin İstanbul’dan, 19’unun Ankara'dan, 6’sının da Kocaeli ve İzmir’den geldiği tespit edildi. İhbar edenlerin yüzde 89.7’sinin kadın olduğu belirtilirken şiddetlerin en çok psikolojik ve fiziksel şiddet olduğu belirtildi.

Raporda, hatta ihbarı gelen ve yeni kayıt açılan toplam 76 şiddet vakasının 53'ü ev içi şiddet, 27'sinin kadınların eşleri tarafından maruz bırakıldıkları şiddetin ihbarı olduğu bilgisine yer verildi. 23 çağrıda kadınların sığınma evi talebinde bulundukları ve acil müdahale gerektiren 1 vaka ihbarı olduğuna dikkatin çekilen raporda, 58 çağrıya hukuki bilgilendirme yapıldığı, 29 çağrının karakola, 5 çağrının ise barolara yönlendirildiği bildirildi.

Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan TKDF Başkanı Canan Güllü, “Raporda, gelen çağrılarda psikolojik şiddetin en sık bildirilen şiddet türü olması (yüzde 40,74) dikkat çekmektedir. Bu bulgu, 10 yıl aradan sonra yayımlanan TÜİK 2025 Kadına Yönelik Şiddet Araştırması sonuçlarıyla örtüşen tek temel nokta olarak öne çıkmaktadır. TÜİK verilerine göre de kadınların yaşamları boyunca maruz kaldıkları şiddet türleri içinde duygusal/psikolojik şiddet yüzde 55,7 ile en yaygın biçimdir. Bu ortak sonuç, toplumsal olarak psikolojik şiddetin yeterince tanınmadığını ve yaşananların çoğu zaman “kişisel psikolojik sorunlar” olarak değerlendirildiğini göstermektedir. Bu yanlış algı, şiddetin erken fark edilmesini ve önlenmesini güçleştirerek sorunun daha derin ve kronik bir toplumsal krize evrilmesine neden olmaktadır” ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞME VURGUSU

“Rapor verilerine göre, eş şiddeti oranı yüzde 37,3 düzeyindedir” diyen Güllü, “Bu bulgu, 2025 yılının “Aile Yılı” ilan edildiği bir dönemde, mevcut aile politikalarının kadınların güvenliği açısından yeniden değerlendirilmesi gerektiğine işaret etmektedir” dedi. Güllü ayrıca, “Verilere göre Türkiye’de kadına yönelik şiddetin en yaygın biçiminin psikolojik şiddet olduğu, faillerin çoğunlukla eş veya partner konumundaki erkekler olduğu ve aile politikaları ile yargı uygulamalarının toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden uzaklaştıkça şiddetin yapısal hale geldiği görülmektedir. Bu veriler, Türkiye’nin yeniden uluslararası normlara dayalı bir kadın politikası çerçevesine özellikle İstanbul Sözleşmesi’nin ilkelerine yönelmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır” dedi.