TKH’nin ‘NATO’ya hayır’ kampanyasına kapsamındaki internet sitesine erişim engeli getirildi: NATO’ya hayır demek yasaklandı!

Başkent Ankara’da 7-8 Temmuz’da gerçekleşecek 36. NATO zirvesi için hazırlıklar sürüyor. NATO zirvesi için Ankara’da sert güvenlik önemleri alındı. Bu kapsamda Ankara Valisi Yakup Canpolat imzasıyla ilgili kurumlara gönderilen metinde; 6-12 Temmuz arasındaki adeta yaşam duracak.

ANKARA’DA YAŞAM DURDURULACAK

Güvenlik önlemleri kapsamında; Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde tüm kamu kurum ve kuruluşların idari izinli sayılacak. Zirvenin olacağı hafta ise Ankara genelinde her türlü sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence, kutlama ve benzeri etkinlikler de yasaklandı.

TKP 5 TEMMUZ’DA ALANLARA İNECEK

NATO zirvesine yönelik de karşı eylemler dürüyor. Sol partiler, NATO’nun Ankara’da toplanmasına ve Türkiye’nin NATO üyeliğine karşı gösteri ve eylemler düzenlemeyi planlıyor. Bu kapsamda TKP, 5 Temmuz’da “NATO, ölüm ve onursuzluktur! Yaşasın yaşam, bağımsızlık ve sosyalizm!” başlık ve sloganıyla Tandoğan Meydanı’nda miting düzenleyecek. Bu kapsamda ise TKP Ankara’da alınan ağır güvenlik önlemleri hakkında önceki günlerde; “Emperyalistlere gösteriş olsun diye değil, emekçi halkın ihtiyaçları doğrultusunda insanca yaşanacak kentler kurulması için mücadelemize devam edeceğiz” açıklaması yaptı.

SOSYALİSTLER NATO’YA KARŞI BİRLEŞTİ

TKP’nin yanı sıra; SOL Parti, TİP, Türkiye Komünist Hareketi (TKH), EMEP, Devrim Partisi, Emekçi Hareket Partisi, İşçi Demokrasisi Partisi, Sosyalist Emekçiler Partisi, Toplumsal Özgürlük Partisi ve birçok sosyalist hareket de “NATO’ya Hayır Koordinasyonu”nu kurduğunu dün açıkladı. “İstenmiyorsunuz” başlıklı açıklamada; “Yugoslavya’yı parçalamasıyla, Libya ve Afganistan’a saldırılarıyla, Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında ilerici güçlere dönük kontrgerilla faaliyetleri, siyasi operasyonlar ve darbelerle tanıdığımız NATO’yu ve onun temsilcilerini topraklarımızda istemiyoruz. ‘Size demokrasi değil monarşi yakışır’ diyerek bölge halklarını aşağılayan, istismarcı Epstein’in dostu, Trump’ın elçisi Tom Barack’ı topraklarımızda istemiyoruz” denildi. Koordinasyon; Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Malatya’da NATO karşıtı eylem düzenleyeceklerini açıkladı.

‘ÜLKEMİZ ADINA UTANÇ VERİCİDİR’

Sol-sosyalist partilerde bu gelişmeler yaşanırken, TKH’nin “NATO’ya hayır” başlıklı ve “Ankara’da NATO zirvesi toplanmasını istemiyorum” içerikli imza kampanyasını yürüttüğü “natoyahayir.tkh.org.tr” sitesi Amasya Sulh Ceza Mahkemesi’nce erişime engellendi. Partiden karara ilişkin, “NATO’ya hayır demek ne zamandan beri suç sayılmaktadır? Türkiye’de sansür artık sıradan bir vaka haline gelmiştir. Ancak daha önemlisi bir siyasi partinin faaliyetlerinin mahkeme kararıyla yasaklanması, Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu ve baskı rejimini göstermektedir. NATO’ya hayır demeyi suç sayan mahkemenin vermiş olduğu kararın hukuki boyutu bir tarafa ama siyasi tarafı ülkemiz adına utanç vericidir” açıklaması yapıldı.