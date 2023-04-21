TKKB’nin ‘Deprem Çocukları’ raporunda çarpıcı veriler

Yayınlanma: 21.04.2023 - 11:16

Güncelleme: 21.04.2023 - 11:16

Türkiye Kent Konseyleri Birliği (TKKB) ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırlanan “Deprem Çocukları” raporunu açıkladı.

Depremin; çocukların fiziksel, ruhsal, duygusal ve davranışsal durumlarını olumsuz etkilediğine dikkat çeken Yılmaz, depremden 4 milyon 815 bin 662 çocuğun etkilendiğine işaret etti. “Bu bölgede 3,7 milyon eğitim alan öğrenci olduğu görülmektedir. Deprem bölgelerinden nakil yaptıran öğrenci sayısı ise 202 bin 817 olmuştur” diyen Yılmaz, deprem bölgesinde 20 bin 340 okul olduğunu, bunların hizmete açılması için gereken tutarın 39,7 milyar lira olduğunu kaydetti.

"UTANÇ VERİCİ"

“Çocuklarımızın depremin yarım bıraktığı hayallerini gerçeğe dönüştürmeleri için elimizden geleni yapmakla yükümlüyüz” diyen Yılmaz, “Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan incelemelere göre deprem bölgesinde uzvunu kaybederek ampute kalan çocuk sayısı 200’ü bulmuştur. Bu çocuklarımızın hayata yeniden adaptasyonu için kol ve bacak protezleri devlet tarafından karşılanmalı. Ancak şu anda devlet kol ve bacak protezlerinin maliyetinin yalnızca yüzde 10’unu karşılıyor. Basit bir protezin bile maliyetinin 50-60 bin TL olduğu düşünüldüğünde, depremden zarar gören ailelerin maddi zorluklar içerisinde bir de bu tarz maliyetleri karşılamasını beklemek utanç verici. Biyonik protezlerin maliyeti ise 300-500 bin TL’leri bulmaktadır. Depremzede ailelere bu yük yüklenemez” ifadelerini kullandı. Yılmaz, kent konseyleri olarak protez masraflarının karşılanması için yardım kampanyası düzenleneceğini duyurdu.

"MAKAMLARI DEĞİL İMKANLARI"

1933’te Cumhuriyetin kurucu Mustafa Kemal Atatürk’le başlayan çocuklara makam devretme geleneğini anımsatan Yılmaz, “Bu yıl makamlarımızı değil, imkanlarımızı depremden etkilenen çocuklarımıza aktaralım” çağrısında bulundu.