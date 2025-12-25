TKP’den asgari ücrete tepki: ‘Bize barınma, aç kal, öl diyorlar’

Asgari ücretin açıklanmasının ardından TKP’nin çağrısıyla Cevahir AVM önünde bir araya gelen vatandaşlar, “Boyun eğme hırsızlardan hesap sor”, “Yoksulluğa karşı ayağa kalk”, “Sermaye defol bu memleket bizim”, “Patronlara boyun eğmeyeceğiz” sloganları attı. Eylem boyunca sık sık alkışlar yükselirken, asgari ücretin yaşam koşulları karşısında yetersiz kaldığı dile getirildi.

Basın açıklamasında söz alan TKP Merkez Komite Üyesi Selahattin Kural, açıklanan ücretin yalnızca bir rakam olmadığını, bunun “ahlaksız bir yoksulluk düzeninin ilanı” olduğunu söyledi. Kural, “Bugün burada sadece bir rakamı tartışmaya gelmedik. Bir ahlaksızlığı, bir sahtekârlığı anlatmaya geldik. 28 bin 75 lira dediler. Bu rakamla insanlar nasıl geçinecek? Elektrik, su, internet, sağlık, eğitim masraflarını ekleyin. Bu ücretle emekçi halkın yaşayacağını söylüyorlar. Böyle bir ahlaksızlık olur mu?” diye konuştu. Kural, asgari ücretin açlık sınırının altında, yoksulluk sınırının ise çok gerisinde kaldığını savundu.

“ZENGİNLERİN SERVETİ ARTIYOR, EMEKÇİLER YOKSULLAŞIYOR”

Konuşmasında Türkiye’deki gelir dağılımına da değinen Kural, en zengin 100 kişinin toplam servetinin 128,5 milyar dolar olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Bu servetler artarken milyonlarca emekçi açlık ve sefaletle karşı karşıya bırakılıyor. Bu servetleri büyütenler, bize bu ücreti dayatanlardır. Aylar öncesinden patronların belirlediği bir rakamı masaya koyup, sanki tartışılmış gibi sunuyorlar. Kimseyi kandıramazlar. Bu ülkede işçilerin sesi o masada yoktu. Bu ülkenin kaynaklarını biz yaratıyoruz. Fabrikalarda, hastanelerde, okullarda emekçiler çalışmasa bu servetler olur mu? Asgari ücret biraz artsa bu servetlerin nasıl azaldığını görüyoruz. Demek ki mesele açık. Özelleştirmeleri biz yapmadık, teşvikleri biz vermedik. Devletin tüm kaynaklarını patronlara aktardılar. İş cinayetlerinde işçiler öldü, onlar kazandı. Bu düzeni kabul etmiyoruz. Bu ülkenin emekçileri ayağa kalkacak. Bu eşitsiz, ahlaksız düzeni yıkacağız. Eşit, özgür ve aydın bir ülkeyi ancak emekçiler kurabilir.”

“BİZE BARINMA, AÇ KAL, ÖL DİYORLAR”

Basın açıklamasında söz alan tersane işçisi Çağdaş Übeyit de asgari ücret kararına tepki gösterdi. Übeyit, “Haftalardır süren oyun bitti. 28 bin75 lira dediler. Peki bu masada işçinin sesi var mıydı? MESEM’lerde canı burnunda çalışan çocukların sesi var mıydı? Yoktu. Bizim patronumuzun aldığı teşvikleri duyduk, rakamları hayal edemedik. 6,5 milyar lira teşvik almışlar. Bize reva görülen 28 bin 75 lira. Bize ‘barınma, aç kal, öl’ diyorlar. Pazara, markete gidemiyorum. Faturaları düşünmekten uyuyamıyorum. Her gün iş kazalarıyla karşılaşıyoruz. Bu yıl binlerce işçi hayatını kaybetti. Buna razı değiliz. Madem böyle, o zaman bizden korksunlar. Örgütlü öfkemizden korksunlar. Daha güçlü örgütleneceğiz ve bunun hesabını soracağız. Başka yolu yok” dedi.

Basın açıklaması, sloganlar eşliğinde sona ererken, TKP’liler asgari ücretin kabul edilemez olduğunu ve mücadeleyi büyüteceklerini vurguladı.