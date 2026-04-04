TKP Genel Sekreteri Okuyan, NATO'nun Ankara'ya gelişinin 'meydan okuma' olduğunu belirtti

36.⁠ ⁠NATO zirvesinin 7-8 Temmuz'da Ankara'da toplanmasına karşı çıkmak için bugün TKP Ankara'da eylem düzenledi. TKP, Ankara Kolej Metro'da toplandı. Yüzlerce kişinin katıldığı eylem kapsamında, "NATO'yu ülkemizden söküp atacağız" yazan pankartla Sakarya'ya yüründü.

'ÜLKEMİZDEN NATO'YU SİLECEĞİZ'

Eylemciler; yürüyüşte "Nato defol, bu memleket bizim", "Katil ABD/İsrail, işbirlikçi AKP", "NATO'dan çıkılsın, üslere el konsun", "NATO'suz Türkiye, tam bağımsız Türkiye" ve "NATO'yu kovacak yurtseverler burada" sloganları attı. Ayrıca eylemciler; "Katil NATO ülkemizden defol", "Ülkemizden NATO'yu sileceğiz" ve "Katil İsrail işbirlikçi AKP" yazan dövizler taşıdı.

'NATO EN TEHLİKELİ TERÖR ÖRGÜTÜ'

Eylem kapsamında TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan açıklamalarda bulundu. Okuyan; "Devrimcileri, ilericileri, solcuları, Komünistleri... Hep NATO'yu terk ettik. Üye olduğumuz 1952'den beri NATO'nun dünya ve Türkiye için huzur, barış, aydınlık getirdiği yalanı anlatıldı. Biz bütün çabalarımıza rağmen NATO'nun en tehlikeli terör örgütü olduğunu anlatamadık. Ukrayna Savaşı, NATO'nun Rusya'yı kuşatma planının bir noktasında başladı. Aklı başında bütün yurtseverler olarak, 'Bu savaşta taraf tutmuyoruz' dedik; bir taraftan 'NATO şimdi daha tehlikeli' dedik" ifadelerini kullandı.

'SAVAŞ ŞİMDİ KUZEYİMİZDE DEĞİL'

Türkiye'deki yoksulluk ve açlıkta NATO'nun bağının olduğunu vurgulayan Okuyan; "Savaş şimdi sadece kuzeyimizde değil, komşumuzda da var. İsrail ve ABD tarafından İran'a bir saldırı düzenlendi. Çocuklar öldürülüyor, insanlar öldürülüyor, şehirler yok ediliyor. Niye? NATO, 1949'da kurulduğunda 'Biz hür dünyayız, özgürlüğü temsil ediyoruz, demokrasiyi temsil ediyoruz. Karşımızda bir tehdit var' dediler. O tehdit ne? Biziz, biz... Komünistler" dedi.

'VATANIMIZIN HER ŞEYİ NATO'NUN ELİNDE'

NATO'nun yapısını anlatan Okuyan; "NATO nedir? Evinizde oturuyorsunuz ve kaygılısınız. Bir şirkete diyorsunuz ki; 'Gel benim evimi koru'. O şirkette sizi tehdit eden haydutlardan oluşuyor. Geliyorlar evinize kamera, alarm kuruyor, bekçi dikiyor. Güvenliğiz için şirketle anlaşıyorsunuz, o şirkette hırsız, katilden oluşuyor. Tam da böyle oldu. Geldiler bu ülkede darbe yaptılar, cinayetler işlediler. Bunların hepsi Gladio eliyle işlendi. 15 Temmuz'un arkasında da ABD olduğunu bizimkiler söylemedi mi? Vatanımızın her şeyi NATO'nun elinde" ifadelerini kullandı.

'NATO KARADENİZ'E GİRİYOR'

"Ülkenin güvenliğini, Türkiye'yi tehdit eden küresel güçlere teslim ediyorsunuz" diyen Okuyan; "NATO'yla yapılan gizli anlaşmaları açıklayın. Ben bir yurttaş olarak soruyorum: İncirlik'te kabul etmediğiniz nükleer silahların işi nedir? Neden kondu bu nükleer silahlar? Savaşın kapımızda olduğu bu ülkede, bu vatanın anahtarının nerede olduğunu sormayacak mıyız! Karşımızdaki örgüt ülkelerin iç işlerine müdahale etmektedir. Bizim anayasamızda Türkiye'nin egemen olduğu yazmaktadır. Karadeniz'de bir güç oluşturuyorlar, soruyoruz; 'NATO değil, NATO içindeki gönüllüler' diyorlar. Devlet işinde gönüllük olmaz. Bal gibi Karadeniz'e NATO giriyor. Türkiye'deki üsler bize ait dediler. O zaman o ABD askerleri, ABD nükleerleri ne arıyor İncirlik'te? Soruyoruz, cahilliğimizi gidermek istiyoruz. Bu NATO nasıl güvenlik sağlıyor. NATO bizi mi koruyor, yoksa uluslararası sermayeleri bizden mi koruyor" ifadelerini kullandı.

'HANGİ ULUSLARARASI ÖRGÜTLERE DAYANDIK?'

"Biz NATO üyesi olmazsak, NATO bize saldırır" ifadelerine değinen Okuyan; "Dünyanın en büyük gücü olan ABD'ye İran nasıl kafa tutuyor, NATO üyesi olduğu için mi? Biz Anadolu'yu emperyalist güçlerden temizlerken, Kurtuluş Savaşı'mız sırasında hangi uluslararası örgütlere dayandık? Kim yanımızdaydı? Sovyetler Birliği yanımızdaydı. Özelleştirmeyle ekonomimiz, NATO'yla güvenliğimiz ele geçirildi. Artık zamanıdır! Eğer biz bağımsız, kalkınmış, sanayileşmiş, özgür, eşitlikçi, yoksulluğu aşmış bir ülkede yaşamak istiyorsak, NATO'yla hesaplaşmamış lazım. Türkiye'nin NATO'dan çıkması lazım; çünkü Türkiye NATO'dan çıkarsa biz de içimizden NATO'yu çıkartırız" dedi.

YURTTAŞLARA ÇAĞRI

Yurttaşlara çağrıda bulunan Okuyan; "Meclisimizin 1920'de kurulduğu kentte, NATO zirvesi toplayacaklar. Bu meydan okumadır. Bu meydan okumaya yanıt vermeliyiz. Ankara'da 1920 ruhu ses çıkarmak zorunda. Tek bir talep; NATO'dan çıkılsın" ifadelerini kullandı.