TKP, 'ittifak toplantısı'na dair açıklamada bulundu

24 Şubat 2022 Perşembe, 04:00

SOL Parti’nin ardından Türkiye Komünist Partisi de (TKP) “sol toplantı”ya katılmayacaklarını açıkladı. HDP’nin çağrısıyla kendilerini “demokratik, sol, sosyalist ve devrimci” olarak nitelendiren sekiz parti ve oluşumun, ikinci kez bir araya geleceği duyurulmuştu.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, toplantıya katılmayacaklarını söyledi. Cumhuriyet’e konuşan Okuyan, ilk toplantının ittifak çağrısıyla gerçekleştirilmediğini anımsatarak “Bize deselerdi ki ‘ittifak çağrısı yapıyoruz’, zaten ilk toplantıya da gitmezdik. Ancak ittifak, ilk toplantıda gündeme dahi gelmedi. Peşinen bir ittifak toplantısı olarak yapılmasına bir itirazımız var. Öyle bir yansıdı ki kamuyouna, bunu artık değiştirme şansımız yok. O yüzden katılmayacağız” ifadelerini kullandı. Okuyan, “laiklik, anti-emperyalizm ve sınıf ekseni” ilkelerine de işaret ederek “Hiçbir biçimde ilan ettiğimiz ilkelerden vazgeçmeyeceğiz” dedi.