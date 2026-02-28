TKP NATO üslerine yürüdü: 'ABD bombalarını, İsrail füzelerini emperyalizmin başına çalacağız'

Türkiye Komünist Partisi (TKP), ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Adana İncirlik NATO üssü ve İzmir Buca NATO üssü önünde eylem yaptı.

Buca'daki NATO üssü önünde konuşan TKP MK üyesi Savaş Sarı, "ABD bombalarını, İsrail füzelerini emperyalizmin başına çalacağız" derken; İncirlik Üssü önünde TKP Adana İl Örgütü adına açıklama yapan Alper Oçak "İran halkı yalnız değildir. Ortadoğu halkları yalnız değildir. Dünyanın hiçbir halkı emperyalist saldırganlık karşısında yalnız değildir" ifadelerini kullandı.

'KÜSTAH BİR DÜNYA DÜZENİNE MEYDAN OKUYORUZ'

Adana'da bulunan İncirlik NATO üssü yakınlarında bir araya gelen TKP üyeleri üsse bir yürüyüş düzenledi.

Yürüyüşün ardından üssün girişinde TKP Adana İl Örgütü adına Alper Oçak bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

"Bugün burada sadece bir saldırıyı protesto etmiyoruz. Bugün burada küstah bir dünya düzenine meydan okuyoruz" diyen Oçak, "Haydut ABD’nin iran halkına yönelik saldırısı bir operasyon değildir. Bu düpedüz emperyalist haydutluktur. Bu saldırı; petrolün, enerji yollarının ve jeopolitik üstünlüğün kanla elde edilmesidir. Bu saldırı; dünya halklarına 'Ben vururum, ben cezalandırırım, ben belirlerim' deme küstahlığıdır! Ve biz buradan ilan ediyoruz: Hiçbir imparatorluk sonsuz değildir!" ifadesini kullandı.

'DÜNYA SİZİN ÇİFTLİĞİNİZ DEĞİL'

Emperyalizmin dünyadaki bir avuç patronu zenginleştirmek için saldırdığını belirten Oçak, sözlerine şöyle devam etti:

Bunların özgürlük anlayışı dünyadaki bir avuç asalak para babasının daha fazla zenginleşme arzusudur.

Buna izin vermeyeceğiz. Emperyalizm dediğimiz şey bir bayrak değildir. Emperyalizm bir sistemdir. Alçak para babasi tekeller için Ortadoğu’yu ateşe atan bir sistemdir. Silah tekelleri kâr etsin diye gençlerin hayatını feda eden bir sistemdir. Savaş sizin için ticaret, ama halklar için mezardır.

Siz krizden çıkmak için savaş çıkarırsınız. Siz ekonominizi ayakta tutmak için bombaları konuşturursunuz. Siz içerideki yoksulluğu gizlemek için dışarıda düşman yaratırsınız. Ama bilin ki: Bu dünya sizin çiftliğiniz değildir.

'GERİ ADIM ATARSAK BEDELİNİ ÖDERİZ'

Oçak ayrıca şöyle konuştu: "Bugün İran’a yönelen saldırı, yarın başka bir ülkeye yönelecektir. Çünkü mesele İran değildi. Mesele boyun eğmeyeni cezalandırmaktır. Mesele bağımsızlık iddiasını bastırmaktır.

Ambargo nedir? Ambargo; çocukların ilaca ulaşamamasıdır. Ambargo; hastanelerin malzeme bulamamasıdır. Ambargo; halkın kolektif cezalandırılmasıdır.

Buna yaptırım diyorsunuz. Biz buna açıkça söylüyoruz:Bu soykırımdır bu savaştır. Buradan net konuşuyoruz: Halklar düşman değildir. İranlı emekçi ile Amerikalı emekçinin çıkarı ortaktır. Bütün dünya emekçilerinin çıkarları ortaktır.

Bütün dünya halklarının çıkarları ortak çıkarımızdır. Ama halkların sırtından geçinen savaş baronları bizim düşmanımızdır. Biz ne başka bir ülkenin gerici politikalarını savunuruz, ne de emperyalist saldırganlığı kabul ederiz.

Ama şunu da açıkça söylüyoruz: Hiçbir ülke, başka bir ülkenin askeri tehdidi altında terbiye edilemez!

Bugün burada susarsak, yarın daha büyük saldırılara zemin hazırlarız. Bugün burada geri adım atarsak, yarın daha ağır bedeller öderiz.

Bugün bölgede gerilim yükseliyorsa, bu yalnızca İran meselesi değildir. Bu; emperyalizm ile siyonizmin ortaklaştığı bir hegemonya mimarisidir. Bu; önleyici saldırı adı altında sürekli tehdit üretme siyasetidir. Bu; bölgeyi askeri üsler ve füze sistemleriyle çevreleme stratejisidir.

Buradan hem ABD'ye hem İsrail'e sesleniyoruz: Savaş politikaları sizi güçlü göstermez. Askeri üstünlük sizi haklı yapmaz. Küstah ve kibirli Tehdit dili sizi meşru kılmaz. Halkların iradesi, en büyük askeri ittifaklardan daha güçlüdür! Emperyalizm istikrar der, ama kaos üretir. Siyonist yayılmacılık savunma der, ama sürekli gerilim yaratır."

'TKP İRAN HALKININ YANINDADIR'

Alper Oçak’tan sonra söz alan TKP Parti Meclisi üyesi Derya Demir ise, yapılan saldırıların sadece İran’ı değil, ülkemiz de dahil olmak üzere bütün bölge halklarını hedef aldığını ve tehdit ettiğini belirterek, "Bugün insanlık için bir test günüdür. Bu barbar saldırının karşısında ikircikli bir tutum almak, söze ama İran diye başlamak ABD ve İsrail saldırısına destekçilik anlamına gelmektedir. TKP, bu emperyalist saldırıya karşı İran halkının yanındadır" dedi.

BUCA NATO ÜSSÜNE YÜRÜYÜŞ

İzmir Buca NATO üssünün önünde konuşan TKP İzmir İl Başkanı Tuğçe Sezen Gedik yaptığı açıklamada "Bu saldırı sadece İran’ı değil, ülkemiz de dahil olmak üzere bütün bölge halklarını hedef almakta ve tehdit etmektedir. Gelinen noktada ülkemizin bu saldırıların üssü olarak kullanılması akıldan bile geçirilmemelidir. Ülkemizdeki yabancı üsler derhal kapatılmalı, topraklarımızdan ABD’ye ve İsrail’e verilen istihbari destek derhal sonlandırılmalıdır. Bu saldırı durdurulmalı, bu haydutluk püskürtülmelidir. İran halkı kazanacak, emperyalizm kaybedecek" ifadelerini kullandı.

'NE AKIL NE VİCDAN TANIYOR'

Gedik’in ardından İzmirlilere seslenen TKP Merkez Komite Üyesi Savaş Sarı, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarından saatler önce Avrupa’da yapılan diplomatik görüşmeleri hatırlattı. Görüşmelerin ardından 'bir ilerleme kaydedildiği ve anlaşmaya yaklaşıldığı' yönünde açıklamalar yapıldığını belirten Sarı, buna rağmen ABD’nin askeri adım attığını söyledi.

Saldırıyı haydutluk olarak nitelendiren Sarı, bu haydutluğun yalnızca İran’la sınırlı olmadığını ifade etti.

"Bu haydutluk Filistin’de, Gazze’de iki seneyi aşkın süredir devam ediyor. Suriye’de karşımıza çıktı, Venezuela’da karşımıza çıktı. Dünyanın dört bir yanında art arda hamleler yapıyor" diyen Sarı, "Bu haydutluk emperyalizme aittir; ABD emperyalizmine, İsrail siyonizmine aittir. Çokuluslu tekellerin çıkarlarını her şeyin üzerinde sayanlara aittir. Bu haydutluk, o çokuluslu tekellerin çıkarları için dünyayı büyük bir savaşa sürükleyenlere, halkları ölümle terbiye etmeye çalışanlara, işçileri, emekçileri yani bizleri daha ağır sömürü koşulları içinde çalışmaya mahkûm edenlere aittir" ifadelerini kullandı.

'BU HAYDUTLUK AKP'YE AİTTİR'

Saldırıların halkları savaşa sürüklediğini belirten Sarı, “Bu haydutluk ne kural ne akıl ne vicdan tanıyor” ifadelerini kullandı.

AKP’nin saldırılara ilişkin sessizliğine dikkat çeken Sarı, konuşmasında, "Bu haydutluk, İran halkının üzerine bombalar yağmaya başladığından bu yana saatler geçmesine rağmen sesini çıkarmayan işbirlikçi AKP’ye, holding düzenine, bir avuç zengin asalaklara aittir. Bu haydutluk, bugün Türkiye’yi büyük bir savaş tehdidiyle karşı karşıya bırakıp gıkını bile çıkarmayanlara aittir. Bu haydutluk, emperyalizmle ortaklığı büyük bir marifet sayanlara aittir. Bu Bu haydutluk, bölgemizi ve dünyayı yeniden yağmalama planlarına ortak olmaya çalışan AKP iktidarına aittir. Bu haydutluk, bölgemizi, dünyayı yeniden yağmalama planlarına ortak olmaya çalışan AKP iktidarına aittir. Bu haydutluk, bu ülkede holdinglerin ve tarikatların düzeni sürsün diye her şeyi ama her şeyi hiçe sayanlara aittir" ifadelerine yer verdi.

'ABD BOMBALARINI EMPERYALİZMİN BAŞINA ÇALACAĞIZ'

"Bu saldırılar Trump’ın ya da Netanyahu’nun kişiliğiyle ilgili değil sadece. Onlar emperyalizmin suretidirler karşımızda" diyen Sarı, bu suretin insanlığa yakışmadığını vurgulayarak emperyalizmle mücadele çağrısı yaptı.

Sarı şöyle konuştu: "Memleketine, halkına inanan bir yurtsever varsa emperyalizmin oyunları boşa düşer. Bir kişi emperyalizme meydan okur, binler okur. Binler emperyalizme karşı memleketine sahip çıkar, bağımsızlık, egemenlik için ayağa kalkar; milyonlar kalkar. Bu ülkenin emekçi insanları, yurtseverleri ABD emperyalizmine, İsrail Siyonizmine meydanı bırakmaz.

O ABD bombalarını, o İsrail füzelerini, ABD emperyalizminin, İsrail siyonizminin başına çalacağız.

Bu üsler, NATO’nun ve ABD’nin bu ülkedeki ekonomik, siyasi, askeri her türden varlığı sona erene dek mücadele edeceğiz."