TKP, yerel seçim tavrını açıkladı: İttifak yok, işbirliği kapısı açık

Yayınlanma: 19.12.2023 - 09:32

Güncelleme: 19.12.2023 - 09:32

14 Mayıs seçimlerine SOL Parti ve TKH ile birlikte Sosyalist Güç Birliği çatısı altında katılan TKP, yaptığı yazılı açıklamayla 31 Mart’taki yerel seçimlerde pusulada yer alacağını duyurdu. Parti kaynakları, bunun “ittifaksız seçime katılma” anlamına geldiğini vurguluyor.

Kesin olarak seçimlere ittifaksız şekilde gidileceği kaydedilirken, “komünist belediyelerin sayısının mutlaka artılacağı” aktarılıyor. Sosyalist parti ve oluşumlarla görüşmelerin sürdüğü ancak bunun ittifak için olmadığına dikkat çekilirken, yerelde işbirliğine ise kapının açık olduğuna işaret ediliyor.

Yereldeki duruma göre “aday çıkarmama” ya da “alan boşaltma” gibi seçeneklerin değerlendirilebileceği belirtiliyor. Öte yandan Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu’nun farklı bir yerden seçime katılıp katılmayacağı yönündeki değerlendirmelerin de sürdüğü öğrenildi. Bu konuda görüşmelerin devam ettiği kaydedilirken, Maçoğlu’nun farklı bir partiden seçime katılacağı yönündeki iddia ise yalanlanıyor. Maçoğlu’nun, seçimlere yine TKP’den katılacağı, aday olunacak bölgenin ise 10 gün içinde netleşeceği belirtiliyor.

“KOMÜNİST BELEDİYECİLİK”

TKP’nin, seçime yönelik açıklamasında ise “laiklik, devletçilik, bağımsızlık” vurgusu yapıldı. “Devletçi, laik ve bağımsız bir ülke isteyenleri yerel seçimlerde seçeneksiz sananların; toplumdaki AKP karşıtı direnci bir kez daha istismar ederek halkı sahte çözümler peşinde sürüklemeye hazırlananların; piyasa ve rant ilişkilerini belediyelerin kaçınılmaz kaderi olarak gösterenlerin karşısına komünist belediyecilikle çıkacağız” denilen açıklamada, belediyelerin rantın, insan kayırmanın, rüşvetin yuvası olarak anıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Ranta dayalı belediyecilik anlayışını geriletecek ve bunun karşısında komünist belediyecilik ilkelerini ve örneklerini yaygınlaştırılacağız. TKP, bu anlayışla ülkenin her yerinde belediye meclislerinde adaylarını gösterecek. Komünist belediyelerin sayısı artacak, eşitlikçi ve devletçi bir yaklaşıma dayanan dürüst, ahlaklı, tutarlı belediyecilik anlayışı yaygınlaşacak. Komünist belediyecilik yaklaşımı bazı yerelliklere ilk defa girecek, güç kazanacak, köklerini salacak. Karşımızda hangi partiye ait olursa olsun birbirinden ayrıştırılamayan başarısız belediyecilik örnekleri dururken, ilkesiz ve programsız ittifaklarla bu deneyimleri unutturmaya ve sahte umutlar yaymaya çalışanlar meydanı boş, halkı seçeneksiz bulamayacak. Partimiz, ne gerekçeyle olursa olsun hiçbir düzen partisinin adayını desteklemeyecek” denildi.