TKP'den en zengin 35 isme mektup: 'Açlıktan ölen çocukların hesabını soracağız'

Yayınlanma: 07.05.2025 - 16:38

Güncelleme: 07.05.2025 - 16:38

Türkiye Komünist Partisi (TKP), “Hayırlı işler TÜSİAD” sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında, Türkiye’den dolar milyarderleri listesine giren 35 iş insanına açık mektup gönderdi. TKP Merkez Komitesi üyesi Ali Ufuk Arıkan, “Bu mektup, devrimcilerin, emekçilerin, gençliğin ve kaybettiğimiz çocukların sesidir” dedi.

Yenişehir PTT Şubesi’nden gönderilen mektuplarda, milyarderlerin servetlerini nasıl edindiklerinin sorgulanması gerektiği vurgulandı. Arıkan, söz konusu listenin bazı çevrelerde “başarı” olarak sunulmasına tepki göstererek, “Biz bu servetin hangi bedeller üzerine kurulduğunu soruyoruz” ifadelerini kullandı.

TÜSİAD’A SERT MESAJ: “YOKSULLUĞU SİZ YARATTINIZ”

Mektupta, TÜSİAD’ın geçmişten bugüne kamu varlıklarının özelleştirilmesi yoluyla zenginleştiği öne sürülerek, “Yoksulluğu siz yaratıyor, sonra bu kadar yoksulluk kabul edilemez diye açıklamalar yapıyorsunuz. Arsızlık bu. Hayırlı işler TÜSİAD. Emin olun buna ‘dur’ diyeceğiz” denildi.

SERVETİN BEDELİ: SOĞUKTAN VE AÇLIKTAN ÖLEN ÇOCUKLAR

Arıkan açıklamasında, İzmir’de soğuktan korunmak isterken ısıtıcı ya da kurutma makinesi nedeniyle hayatını kaybeden küçük çocukların isimlerini tek tek anarak, “Bu ülkede açlıktan, yoksulluktan, sermayenin acımasızlığından ölen emekçilerin, kadınların, çocukların hesabını soracağız” dedi.

Türkiye’de milyonlarca emekçinin asgari ücretle geçinmeye çalıştığını, emeklilerin ise açlık sınırının altında bir gelirle yaşamaya zorlandığını belirten Arıkan, yoksulluk sınırının 76 bin TL’ye dayandığını hatırlattı.

TKP’nin gönderdiği mektupta ayrıca, 86 milyonluk Türkiye’de yalnızca 14 zengin ailenin toplamda 79,5 milyar dolarlık servet biriktirdiği vurgulandı. “Yanlış anlaşılmasın, sizi kutlamak ya da sizden bir şey istemek için yazmıyoruz” denilen mektupta şu ifadeler öne çıktı:

“Ortada büyük bir eşitsizlik ve adaletsizlik var. Bu eşitsizliği yaratan, sizin sayenizde hüküm süren sömürü düzenidir. Bilin ki işçi sınıfı, el koyduğunuz tüm zenginlikleri geri alacak. Bu düzen sona erdiğinde, Türkiye’nin zenginlikleri emekçi halk tarafından eşitçe paylaşılacak.”