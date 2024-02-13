TKP’den ‘İliç’ protestosu: ‘Katil Anagold ülkemizden defol’

Erzincan İliç'te yaşanan maden faciasını Ankara'da protesto eden Türkiye Komünist Partisi "Katil Anagold ülkemizden defol" diyerek eylem gerçekleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.02.2024 - 23:39
TKP’den ‘İliç’ protestosu: ‘Katil Anagold ülkemizden defol’
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Daha önce siyanür sızıntısıyla gündeme gelen ve davaları sürerken kapasite artışıyla çalışmaya devam eden Anagold Madencilik'e ait Çöpler Madeni'nde toprak kayması meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 9 işçiden haber alınamadığını duyurdu. 

Türkiye Komünist Partisi, madende yaşanan faciaya dair Ankara'da protesto gerçekleştirdi.

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"KATİL ANAGOLD ÜLKEMİZDEN DEFOL"

Kızılay'da Madenci Anıtı önünde gerçekleştirilen eylemde, facianın sorumlularının uyarılara kulak asmayan şirket ve kamu yetkilileri olduğuna işaret edildi.

"Katil Anagold, işbirlikçi AKP!" ve "Katil Anagold ülkemizden defol!" sloganlarının atıldığı eylemde basın açıklamasını TKP Ankara İl Örgütü adına Çisel Demirkan okudu.

Yetkili isimlerden gelen açıklamaların "timsah gözyaşları" olarak nitelendiği açıklamada "Bugün tek bir işçinin dahi burnunun kanamasının sorumlusu, tek dertleri ahlaksızca kasalarını doldurmak olan patronların kâr hırsı, siyasi iktidarın desteği ve meclis muhalefetinin seyirciliğidir" denildi.

"BAŞ SORUMLU, UYARILARA KULAK ASMAYANLAR"

Eylemde şu ifadelere yer verildi:

"Bu düzenin halka, emekçilere neyi reva gördüğünü en iyi anlatan günlerden birini yaşıyoruz.

Erzincan İliç'te Anagold Madencilik Şirketi'nin işlettiği maden sahasında yıllarca doğaya karşı işlenen suçlar, bugün itibariyle yapılan onca uyarıya kulak asılmaması sonucu işçilerin göçük altında kalmasına neden oldu.

Bugün tek bir işçinin dahi burnunun kanamasının sorumlusu, tek dertleri ahlaksızca kasalarını doldurmak olan patronların kar hırsı, siyasi iktidarın desteği ve meclis muhalefetinin seyirciliğidir.

Kimse bu saatten sonra timsah gözyaşları dökmesin, enkaz altındaki işçilere önem veriyormuş gibi görünmeye çalışmasın. Onların tek derdi kendi cepleri, tek dertleri kasaları...

Öfkeliyiz...

Bunca uyarıya, halkı, doğayı zehirliyorsunuz tepkilerine bir kez olsun kulak asmayanlar, işçilerin enkaz altında kalmasının baş sorumlusudur.

Şimdi eldeki tüm olanaklar emekçilerin kurtarılması için seferber edilmeli ama bir sözümüz var...

Mutlaka bu akılsız, ahlaksız düzenden bugün yaşananların hesabını soracağız.

O maden şirketinden de, o maden şirketi için seferber olan siyasi iktidardan da patronlara karşı gıkı çıkmayan meclis muhalefetinden de hesap soracağız.”


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