TKP'den siyasi partilere: “Ülkeyi nasıl yöneteceksiniz?”

17 Ekim 2021 Pazar, 15:09

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komite tarafından yapılan açıklamada siyasi partilere “Ülkeyi nasıl yöneteceksiniz?” diye sordu.

"Bağımsız bir ülke istiyor musunuz? Laiklikten yana mısınız? Sömürüye karşı mısınız? İnsan haklarından ne anlıyorsunuz?" sorularını soran TKP, sorulara kendi yanıtlarını da sıraladı.

“Yaklaşık 20 yıldır AKP’nin yönettiği bir ülkede yaşıyoruz. İktidara geldiğinden bu yana AKP’yi istemediğimizi haykırıyor, bulunduğumuz her yerde eşit ve özgür yaşayacağımız bir ülke için mücadelemizi yükseltiyoruz. Yüreği eşitlik için, ülkenin aydınlık geleceği için atan dostlarımızla birlikte” denilen açıklamada, “Kimin hangi koltuğa yerleşeceğinden, seçmeni en kolay etki altına alacak propaganda dilinin belirlenmesine kadar hummalı bir çalışma sürdürüyor partiler. AKP eliyle felaketin eşiğine getirilen Türkiye’nin sorunları ancak ciddiyet, açıklık, samimiyet ve sadelikle çözülebilir” ifadeleri yer aldı.

TKP açıklamasında sorular şöyle sıralandı:

“Bu ülkeyi nasıl yöneteceksiniz?

Bağımsız bir ülke istiyor musunuz?

Laiklikten yana mısınız?

Sömürüye karşı mısınız?

İnsan haklarından ne anlıyorsunuz?”

TKP yaptığı açıklamada sorulara kendi yanıtlarını verdi.