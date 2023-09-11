TKP’lilerden eğitimde ‘bağış’ eylemi: Müdürlüğün bahçesine fırlattılar

Yayınlanma: 11.09.2023 - 12:57

Güncelleme: 11.09.2023 - 12:58

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul İl Örgütü, eğitimin ücretsiz sağlanması gereken devlet okullarında ‘bağış’ adı altında toplanan paralara tepki gösterdi.

TKP İl Örgütü, Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir açıklama yaptı.

“ÇOCUKLARIMIZ DİNİ EĞİTİME MAHKUM BIRAKILIYOR”

Eylemde söz alan veli "Büyüme çağındaki çocukların beslenmesi sadece ailelere bırakılmış durumda, devlet sorumluluk almıyor. Sağlık koşulları korkunç, çocuklarımız temizlik malzemesi olamayan tuvaletleri kullanıyor" diyerek "Çocuklar bilimsel eğitime erişemezken dini eğitime mahkum bırakılıyor. Çocuklarımızın bilimsel, eşit ve laik eğitim hakkı için biraraya geliyoruz, çocuklarımızı karanlığa teslim etmeyeceğiz" sözleriyle velileri mücadeleye çağırdı.

TKP PM Üyesi Mert Doğan "Türkiye emekçileri eğitimin piyasalaşmasına maruz bırakılıyor, biz bunu kabul etmiyoruz. Eğitimde devlet imkanlarının, beslenme ve temizlik koşullarının çocuklarımıza sağlanmasını bekliyoruz" dedi.

Devletin okullara koyamadığı temizlik malzemelerini yanlarında götüren TKP'lilerin malzemeleri Milli Eğitim önüne bırakmasına izin verilmedi. Bunun üzerine TKP'liler tuvalet kağıdı, sabun gibi hijyen malzemeleri Müdürlük bahçesine fırlattı.