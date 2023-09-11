Halkçı Liseliler'den İstanbul'da 'Karma eğitime dokunulamaz!' eylemi

Yayınlanma: 11.09.2023 - 12:03

Güncelleme: 11.09.2023 - 12:03

CHP'nin lise örgütlenmesi olan Halkçı Liseliler (Halk-Lis), bugün İstanbul’da okullarda karma eğitimin kaldırılması tartışmaları ve ÇEDES projesini düzenledikleri eylemle protesto etti.

Eylemde konuşan Halk-Lis Genel Başkanı Bertuğ Diler, şunları söyledi:

"Yıllardır oturturulamamış eğitim sisteminde denek olarak kullandık. Yıllar geçmesine rağmen gelinen süreçte sistemin düzeltilmesi adına tek bir doğru yol denenmemiştir. Şimdi de başımıza ÇEDES adı altında değerler eğitimini vermeye çalışıp üstüne üstlük karma eğitimini kaldırma girişiminde bulunuyorlar. Yapılan araştırmalarda dünya üzerinde eğitim sistemi konusunda oldukça geride olduğumuz görülüyor. İktidardakiler eğitim sistemini düzeltmek yerine polemik yaratacak ve sistemi kısır döngüye sokacak konularla ilgilenmeye devam ediyorlar. İktidardakiler ÇEDES'i çıkartarak ve karma eğitimi tartışmaya açarak eğitim sistemimizi daha çok çıkmaza sokmaktan vazgeçmelidir. İktidara çağrımızdır; bırakın bu kısır ve tartışma yaratan konuları, ülkenin gerçek sorunları ile ilgilenin.Şunu bilin ki suni gündem yaratarak ülkede yaşanan geçim derdini, psikolojik bunalımları unutturamazsınız."

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ VAR OLDUKÇA GÜCÜNÜZ YETMEZ"

Diler'in ardından söz alan konuşan Halk-Lis Genel Başkan Yardımcısı Baran Öcal ise şöyle konuştu:

"Bu ülkede karma eğitim bazı yobaz, gerici zihniyetlerce kaldırılmak istenmektedir. Bizler, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarıyız ve Türkiye Cumhuriyeti devleti var oldukça hiç kimse bu ülkede dini eğitim veren okullar dışında karma eğitimin kaldırılmasını hayal bile etmesin ve kimsenin gücü karma eğitimi kaldırmaya yetmez. Merdivenaltı cemaat yurtlarında kız erkek ayrı ayrı eğitim görmesine rağmen, yani onların niyetiyle tacizin önlenmesi gerekirken çocuklarımız taciz ediliyor. Demek ki neymiş? Perdeyi kız ve erkek öğrenciler arasına değil, sizin pis düşüncelerinize çekmemiz gerekiyor. Atatürk’ün de dediği gibi, “Türk kadını yerlerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde taşınmaya layıktır."

"BİR AVUÇ DİN TÜCCARI DEĞİL, BİLİMİN YOLUNDAN GİDEN PSİKOLOJİK DANIŞMANLAR..."

Ayrıca ÇEDES Projesi kapsamında, İzmir ve Eskişehir’in de aralarında olduğu kimi illerdeki ortaokul ve liselere, “Manevi danışman” adı altında imam, vaiz, din hizmetleri uzmanı ve Kur’an kursu hocası görevlendirilmesini kabul etmiyoruz. Zaten okullarda dini bir konu için danışacakları üniversitelerde eğitimini almış din kültürü öğretmenleri var. Biz, bizlerin sorunlarını bir avuç din tüccarının değil, bilimin yolundan giden psikolojik danışmanların karşılamasını istiyoruz. Hiç kimse ama hiç kimse bir avuç yandaşına istihdam sağlamak için bu ülkenin bilmin ışığında okul okuyan gençlerini geleceğini göz ardı edemez."



