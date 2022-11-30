TMMOB Çeşme Projesi açıklaması: Yürütülen bütün çalışmalar durdurulmalıdır!

30 Kasım 2022 Çarşamba, 13:44

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aykut Akdemir, Çeşme Projesi ile ilgili verilen yürütmeyi durdurma kararı sonrası telafisi güç zararlar oluşmaması için Bakanlık tarafından yapılan çalışmaların acilen durdurulması gerektiğini duyurdu.

Akdemir, Danıştay tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararının bölgenin korunması açısından oldukça önemli olduğunu ifade ederek, "Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu; rant projesine iliskin tarafımızca acilan dava sonucunda hazırlanan bilirkişi raporuna rağmen Danistay Altıncı Dairesinin yürütmeyi durdurma talebini reddeden kararı kaldırması ve işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Bu karar ile TMMOB olarak başından beri ifade ettiğimiz üzere söz konusu projenin toplumun ve doğanın ortak yararı ile en ufak bir ilişkisi bulunmadığı bir kez daha ifade edilmiştir. Bu karar sonrası yürütülen bütün iş ve işlemlerin durdurulması gerektiğinin altını çiziyoruz” diye konuştu.

YÜZDE 97’Sİ KAMU MÜLKİYETİ

Alınan kararların bilimsel dayanağı olmadığına dikkat çeken Aykut Akdemir, “Bilindiği üzere projenin hayata geçirilmesi için “Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi" sınırları genişletilmiş, alandaki koruma statüleri düşürülmüş, alanın tarımsal faaliyet dışında kullanılmasını sağlayacak İl Toprak Koruma Kurulu Kararı alınmıştır. Ancak bu kararların tamamı bilimsel dayanaktan yoksun olup, bir süre sonra gündeme gelecek plan kararlarına altlık teşkil etmesi amacıyla alınmıştır. Alandaki mülkiyetlerin yüzde 97’sinin kamu mülkiyeti olduğunu, projenin hayata geçmesi durumunda buradaki mülkiyetlerin parsel parsel satılacağı ilgili Bakan tarafından kamuoyuna deklare edilmiştir” ifadelerini kullandı.

İZMİRLİLERE ÇAĞRI

Konu hakkında bir basın açıklaması yapacaklarını ifade eden Başından beri bilimsel bilgiden yoksun yürütülen bu projenin uygulanması durumunda telafisi güç zararlara neden olacağı gerekçesiyle Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından verilen karara ilişkin 1 Aralık Perşembe günü saat 12:30'da İzmir Mimarlık Merkezinde davacı kurumlarla ortak bir açıklama gerçekleştireceğiz. Duyarlı herkesi bekliyoruz" görüşlerini paylaştı.