TMMOB Gıda Mühendisleri Odası’ndan Cumhuriyet'e ziyaret: 'Üretmek zorundayız'

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odası, gazetemizi ziyaret etti.

Ziyarette, halk sağlığı, tarım arazilerinin rant kapısı yapılması ve mühendis haklarına yönelik gasplar masaya yatırıldı. Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen,Yazıişleri Müdürü Cafer Kurt ve Haber Merkezi Müdürü Can Uğur’un ev sahipliği yaptığı ziyarette; Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Uğur Toprak, 2. Başkan Şehmus Alparslan ve TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Zelal Kal önemli açıklamalarda bulundu.

‘BİREYSEL ÖNLEMLER YETMEZ’

Ziyaretin ilk önemli gündemi, tarım topraklarının imara açılması oldu. Deprem bölgesi Samandağ’da çiftçinin üretim yaptığı birinci sınıf tarım arazilerinin acele kamulaştırmayla konuta açılmasına tepki gösteren üyeler, “Ne kömür ne de beton kemirebiliriz. Üretmek zorundayız” diyerek kamucu tarım politikalarının aciliyetine dikkat çekti.

Gıda güvenliğinin sadece bireysel önlemlerle çözülemeyeceğini aktaran üyeler ziyarette çarpıcı veriler paylaştı.

Türkiye’de son toprak analizinin 1960’larda yapıldığını, planlama olmaması nedeniyle çiftçinin küresel tekellerin insafına bırakıldığını söyleyen İbrahim Uğur Toprak, ihraç edilen ancak pestisit (tarım zehiri) sebebiyle geri dönen ürünlerin iç piyasada tüketilmesinin halk sağlığını tehdit ettiğini belirtti. Medyadaki uzman olmayan kişilerin yarattığı bilgi kirliliğine de değinen heyet, bilimsel doğruların halka ulaşması için meslek odalarının sesinin basında daha çok duyulması gerektiğini ifade etti.