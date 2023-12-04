TMMOB İstanbul Kent Sempozyumu düzenledi... Prof. Dr Naci Görür: Dönüşümde rant pazarlıkları yapılıyor

Yayınlanma: 04.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.12.2023 - 03:00

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İstanbul İl Koordinasyonu’nun düzenlediği 5. İstanbul Kent Sempozyumu dün Harbiye Askeri Müzesi’nde sona erdi. Uzmanların katılımıyla düzenlenen sempozyumda “Afet Riskleri ve Kent Politikaları” konulu oturumlar düzenlendi.

Sempozyumun ilk oturumunda konuşan Bilim Akademisi kurucu üyesi ve afet bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem dirençli kentlerin nasıl olması gerektiğini anlattı. İstanbul’un hâlâ depreme hazır olmadığını belirten Görür, “Dünya birçok örneği olduğu gibi deprem dirençli kentler yapmak mümkün. Yıllarca ‘Türkiye’yi depreme hazırlayabilirsiniz’ dedik. Bakanlıklara anlattık, televizyon ve gazetelerde bahsettik. Herhalde sesimiz ulaşmıyor” dedi.

‘BU YASAYLA OLMAZ’

Görür, kamuoyunda “kentsel dönüşüm yasası” olarak yankı bulan torba yasa hakkında ise “Bizler de bir kenti depreme hazırlamak için önce yasa çıkarılması gerektiğini söyledik. Ancak keşke söylemeseydik. Geçen günlerde bir yasa çıkardılar ama halkı korkuttular. Yurttaşlarda ‘Acaba malımıza mı çökecekler?’ diye bir endişe var. Böyle bir yasayla kenti yönetemezsiniz. Yönetebilmek için halkın, yerel yönetimin ve devletin el ele olması gerekiyor. Bu şartlarda İstanbul’da dönüşüm olamaz. Belediye ve hükümet didişmesinin ortasında halkın da korktuğu ortamda depreme hazırlanamayız. Ben deprem odaklı kentsel dönüşüm yapıldığına inanmıyorum. Bugün yaptığımız dönüşümde rant pazarlıkları yapılıyor. Deprem de bahane ediliyor” dedi.

‘50 YIL SONRASI PLANLANMIYOR’

Günlük yaşadığımızı söyleyen Prof. Dr. Naci Görür, “Devleti yönetenler 50 yıl sonrasını planlamıyorlar. İstanbul’un deprem gerçeği kadar susuzluk problemi de var ama kimsenin umrunda değil. 50 sene sonraya göre bir su yönetimi planı olduğunu düşünmüyorum. İstanbul’un deprem gerçeği kadar susuzluk problemi de var ama kimsenin umrunda değil” diye konuştu.

‘DOĞRU YAPTIĞIN SÜRECE AYAKTA KALIR’

“Kent Sempozyumu”nda konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Alper İlki “Bazı hocalarımız ‘Bina yapımında çelik daha iyidir’ diyor. Ancak yapıyı kerpiç de yapsan doğru yaptığın sürece ayakta kalır. Depremin ardından yıkılan binalarda ciddi hatalar vardı” ifadelerini kullandı.