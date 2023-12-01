4.8'lik depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den 'Malatya' açıklaması

Yayınlanma: 01.12.2023 - 11:25

Güncelleme: 01.12.2023 - 11:26

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.18'de Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem oldu.

Sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Kısa süreli paniğe neden olan depreme ilişkin son olarak, Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.

X hesabından haritalı bir paylaşımda bulunan Görür, "Daren’de Şuğul (Malatya’da) 4,8 deprem oldu. Bu deprem DAF veya Malatya Fayı üzerinde değil. Yüzey kırığı belli değil. Muhtemelen Darende-Şuğul arasında KB-GD yönünde Malatya Fayına doğru uzanan bir fay üzerinde. 6 Şubat depremleri sonucu yüklenip harekete geçmiş olan bir fay olmalı. Geçmiş olsun" dedi.