TMMOB’ye bağlı meslek odaları Elazığ depreminin ardından dikkat çekmişti: Uyarıları dinlemediler

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 08:08

Yurttaşların dayanışmasıyla depremin yaraları sarılmaya çalışırken “ihmal” ve “sorumsuzluk” tartışmaları gündemden düşmüyor.

24 Ocak 2020’de Elazığ’da meydana gelen, 41 yurttaşın yaşamını yitirdiği depremin ardından Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı meslek odalarının yaptıkları açıklamalar bölgede yaşanacak felaketleri işaret ediyor. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, Elazığ depreminin ardından yaptığı açıklamada 18 il ile ilgili yüksek riskin altını çizmişti. Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu 10 kent de bu listede yer alıyor. 1948’den bu yana 22 kez imar affı yapıldığını belirten uzmanlar, “Aktif fay zonları üzerine inşa edilmiş binalar kentsel dönüşüme tabi tutularak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği acilen sağlanmalıdır” uyarında bulunmuştu.

BİLİMDEN YANA ANLAYIŞ

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası’nın açıklamasında şu ifadeler kullanılıyor: “Türkiye Diri Fay Haritası baz alınarak yapılan incelemede, Aksaray, Bolu, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Erzurum, Kahramanmaraş, Hatay, Hakkâri, Muğla, Eskişehir, Kütahya, Bingöl gibi 18 ilimizin merkez yerleşim birimleri ile 80’ini aşkın ilçe merkezinin ve ilk belirlemelere göre 502 köyümüzün deprem üretme potansiyeli yüksek aktif fayların geçtiği hatlar üzerine yer alıyor. Fay hatları üzerindeki alanların yapılaşmaya kapatılarak bu yerleşimlerde öncelikli olmak üzere kentsel dönüşümün uygulamalarının başlaması gerekiyor.”

EMO DA UYARMIŞ!

Elektrik Mühendisleri Odası’nın (EMO) Elazığ depremine ilişkin “Doğal afetler değil kâr hırsı can alıyor” açıklamasında “Bilim insanlarının dikkat çekmeye çalıştığı ve ülkemizde sıklıkla yaşanan depremlerin en az yıkımla atlatılmasının yolu yine bilimden yana anlayışla denetimlerin her aşamada artırılmasıdır” uyarısı yaptığı da ortaya çıktı.

"MARMARA EN TEHLİKELİ BÖLGELERDEN"

Jeolog ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, dün akşam saat 19.29’da AFAD tarafından Malatya’nın Hekimhan ilçesinde 4.9 büyüklüğünde olduğu açıklanan depremin ardından sosyal medyadan paylaşım yaptı. Depremin büyüklüğünün 5.2 olduğunu belirten Görür, “Malatya Fayı üzerinde oldu. Sanırım bağımsız bir deprem ve sürgü fayı üzerindeki 7.6’lık depremin Malatya Fayı’nı yüklemesiyle oluştu” ifadelerini kullandı.

“Riskli bölgeler” uyarısında da bulunan Görür, “En tehlikeli bölgelerden biri Marmara. Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey kolu, Marmara Denizi’nin kuzey kesiminden geçiyor. İstanbul ve Tekirdağ yerleşim alanları riskli bölgeler. Kuzey Anadolu Fayı’nın güney kolu çevresindeki Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Edremit deprem beklediğimiz bölgeler. İzmir aynı şekilde riskli” dedi.

Prof. Dr. Görür ayrıca Erzincan ile Bingöl iline bağlı Karlıova ilçesi arasındaki Yedisu Fayı’nda da deprem öngördüklerini söyledi.

"7-8 METREYE VARAN KAYMALAR OLDU"

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Kahramanmaraş merkezli depremlerin geniş bir alanı etkilediğini belirterek “Fayın olduğu yer başta olmak üzere bu alan 300-350 kilometrelik” dedi.

Özener, bölgede şu ana kadar yapılan çalışmalarda 7-8 metreye varan kaymalar gözlemlendiğini kaydetti. Prof. Dr. Özener, 2 bin 700’den fazla artçı şok kaydedildiğini, artçı depremlerin, haftalar ya da aylar süreceğini vurguladı.

DEPREM BÖLGELERİNDE SALGIN UYARISI

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Enkaz altından çıkarılan yaralıların tamamına ve kurtarma ekibinde çalışanlara acilen tetanos aşısı yapılmalı” uyarısında bulundu. Ceyhan, “Kuduz riski asıl başı boş köpeklerden doğacak. Bunlar barınamadığı için kuytu bir yer bulursa, burada yarasa tarafından ısırılabilir. Ne yapıp edip kuduz aşısı temin edilmeli. Bölgedekilerin öncelikle grip aşısı olması lazım. Covid aşısı eksik olanların aşılarının tamamlanması lazım” dedi.