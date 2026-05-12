Doğu Karadeniz ekonomisinin can damarı olan çayda hasat heyecanı başlıyor. Peki, Yaş çay alım fiyatı ne kadar oldu? Yaş çay alımı fiyatı açıklandı mı?

ÇAYKUR 2026 YAŞ ÇAY SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 2026 yılı yaş çay alım kampanyası 15-20 Mayıs tarihinde hava şartlarına göre başlayacak. Fabrikaların tüm hazırlıklarını tamamladığını belirten yetkililer, ilk hasadın öncesinde üreticilerin fiyat beklentisini de göz önünde bulunduruyor.

2026 YAŞ ÇAY ALIM FİYATI AÇIKLANDI MI?

Geçtiğimiz yıl yaş çay alım fiyatı 13 Mayıs tarihinde duyurulmuştu. Bu yıl da geleneğin bozulmaması ve hasadın başlayacağı 15 Mayıs tarihinden hemen önce, en geç bu hafta sonuna kadar duyurulması bekleniyor.

2025 YAŞ ÇAY ALIM FİYATI NE KADAR OLMUŞTU?

2025 yılı yaş çay alım fiyatı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kilogram başına 25,44 TL olarak açıklanmıştır.