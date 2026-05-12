Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yaş çay alım fiyatı ne kadar oldu? Yaş çay alımı fiyatı açıklandı mı?

Yaş çay alım fiyatı ne kadar oldu? Yaş çay alımı fiyatı açıklandı mı?

12.05.2026 11:53:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Yaş çay alım fiyatı ne kadar oldu? Yaş çay alımı fiyatı açıklandı mı?

Milyonlarca üreticinin gözü kulağı Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamasında. Yaş çay alım fiyatı 2026 için beklentiler artarken, sezonun 15 Mayıs itibarıyla başlatacağı duyuruldu. Peki, Yaş çay alım fiyatı ne kadar oldu? Yaş çay alımı fiyatı açıklandı mı?

Doğu Karadeniz ekonomisinin can damarı olan çayda hasat heyecanı başlıyor. Peki, Yaş çay alım fiyatı ne kadar oldu? Yaş çay alımı fiyatı açıklandı mı?

ÇAYKUR 2026 YAŞ ÇAY SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 2026 yılı yaş çay alım kampanyası 15-20 Mayıs tarihinde hava şartlarına göre başlayacak. Fabrikaların tüm hazırlıklarını tamamladığını belirten yetkililer, ilk hasadın öncesinde üreticilerin fiyat beklentisini de göz önünde bulunduruyor.

2026 YAŞ ÇAY ALIM FİYATI AÇIKLANDI MI?

Geçtiğimiz yıl yaş çay alım fiyatı 13 Mayıs tarihinde duyurulmuştu. Bu yıl da geleneğin bozulmaması ve hasadın başlayacağı 15 Mayıs tarihinden hemen önce, en geç bu hafta sonuna kadar duyurulması bekleniyor.

2025 YAŞ ÇAY ALIM FİYATI NE KADAR OLMUŞTU?

2025 yılı yaş çay alım fiyatı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kilogram başına 25,44 TL olarak açıklanmıştır.

İlgili Konular: #çay #hasat #ÇAYKUR

İlgili Haberler

SGK uzmanı açıkladı: Kurban Bayramı'nda kim ne kadar mesai ücreti alacak?
SGK uzmanı açıkladı: Kurban Bayramı'nda kim ne kadar mesai ücreti alacak? Kurban Bayramı tatilinin kamu kurumlarında 9 güne çıkarılmasının ardından özel sektör çalışanlarının mesai ve ek ücret hakları yeniden gündeme geldi. SGK uzmanı İsa Karakaş, bayramda çalışan işçilerin yasal haklarını ve ödeme ayrıntılarını anlattı.
Altın fiyatlarında Trump darbesi: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 11 Mayıs 2026 Pazartesi...
Altın fiyatlarında Trump darbesi: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 11 Mayıs 2026 Pazartesi... 11 Mayıs 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 11 Mayıs 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...
2026 Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar?
2026 Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar? Emekli bayram ikramiyesi 2026 zammı ve ödeme takvimi, Kurban Bayramı yaklaşırken gündeme geldi. Peki, 2026 Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar?