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TMO makarnalık ve ekmeklik buğday, arpa ne kadar oldu? Hububat alım ücretleri ne zaman yatacak?

TMO makarnalık ve ekmeklik buğday, arpa ne kadar oldu? Hububat alım ücretleri ne zaman yatacak?

3.06.2025 10:15:00
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Haber Merkezi
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TMO makarnalık ve ekmeklik buğday, arpa ne kadar oldu? Hububat alım ücretleri ne zaman yatacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı, TMO hububat alım fiyatlarını açıkladı. Ekmeklik ve makarnalık buğday ile arpa fiyatlarına ek olarak temel destek, planlı üretim desteği ve sertifika tohum kullanım desteği de sağlanıyor. Peki, TMO makarnalık ve ekmeklik buğday, arpa ne kadar oldu? Hububat alım ücretleri ne zaman yatacak?

Mayıs hasat zamanı ile beraber üreticinin beklediği 2025 hububat alım fiyatları da açıklandı. Peki, TMO makarnalık ve ekmeklik buğday, arpa ne kadar oldu? Hububat alım ücretleri ne zaman yatacak?

2025 BUĞDAY VE ARPA FİYATI NE KADAR OLDU?

TMO 2025 yılı hububat alım fiyatları (2. grup ürünler için) ton başına;

Makarnalık buğdayda 13.500 TL,

Ekmeklik buğdayda 13.500 TL,

Arpada ise 11.000 TL.

2024 yılında makarnalık buğday alım fiyatı 10.000, ekmeklik buğday fiyatı 9.250 TL, arpa fiyatları da 7.250 TL idi.

HUBUBAT ALIM ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

TMO tarafından teslim alınan ürün bedelleri, teslimatı takip eden 30 gün içinde çiftçinin banka hesabına yapılacak.

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