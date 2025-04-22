TMSF, Dilan Polat ve Engin Polat'ın araçlarını satışa çıkarmıştı: Mahkemeden 'yürütmeyi durdurma' kararı

Dilan ve Engin Polat çiftinin arabalarının satışı için yürütmeyi durdurma kararı verildiği açıklandı.

TMSF, Dilan Polat ve Engin Polat'ın araçlarını satışa çıkarmıştı: Mahkemeden 'yürütmeyi durdurma' kararı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 22.04.2025 - 14:05

Dilan ve Engin Polat çiftine ait araçların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından ihale ile satışa sunulmasına ilişkin mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

İstanbul 6. İdare Mahkemesi Heyeti, Polat çiftinin araçlarının TMSF tarafından ihale ile satışa sunulmasına ilişkin yürütmenin durdurulmasına hükmetti.

Heyetin oybirliğiyle verdiği kararın gerekçesinde, araçların satışa sunulması için Polat'ların şirketine kayyum atanmasına ilişkin yapılan itirazların sonucunun açıklanması ve dava konusu işlemle ilgili tüm belgelerin gönderilmesi gerektiği belirtildi.

SATIŞ LİSTESİNDEN ÇIKARILDI

Mahkeme kararının ardından TMSF, söz konusu araçları ihale listesinden çıkardı.


Etiketler: #Dilan Polat #Engin Polat

İlgili Haberler

Tehdit ve 'büyü' ile korkuttu... Dilan Polat güzellik merkezinde çalışan kadın ardında mektup bırakarak intihar etti!

Tehdit ve 'büyü' ile korkuttu... Dilan Polat güzellik merkezinde çalışan kadın ardında mektup bırakarak intihar etti!
Sınır dışı edilmişti! Dilan Polat'ın 'kara kutusu' Şule, Türkiye'ye geri döndü

Sınır dışı edilmişti! Dilan Polat'ın 'kara kutusu' Şule, Türkiye'ye geri döndü
Dilan Polat ve Sıla Doğu 'hayasızca hareketler'den beraat etti

Dilan Polat ve Sıla Doğu 'hayasızca hareketler'den beraat etti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler