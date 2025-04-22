TMSF, Dilan Polat ve Engin Polat'ın araçlarını satışa çıkarmıştı: Mahkemeden 'yürütmeyi durdurma' kararı
Dilan ve Engin Polat çiftinin arabalarının satışı için yürütmeyi durdurma kararı verildiği açıklandı.
Dilan ve Engin Polat çiftine ait araçların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından ihale ile satışa sunulmasına ilişkin mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.
İstanbul 6. İdare Mahkemesi Heyeti, Polat çiftinin araçlarının TMSF tarafından ihale ile satışa sunulmasına ilişkin yürütmenin durdurulmasına hükmetti.
Heyetin oybirliğiyle verdiği kararın gerekçesinde, araçların satışa sunulması için Polat'ların şirketine kayyum atanmasına ilişkin yapılan itirazların sonucunun açıklanması ve dava konusu işlemle ilgili tüm belgelerin gönderilmesi gerektiği belirtildi.
SATIŞ LİSTESİNDEN ÇIKARILDI
Mahkeme kararının ardından TMSF, söz konusu araçları ihale listesinden çıkardı.
Etiketler: #Dilan Polat #Engin Polat
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