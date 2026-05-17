TMSF'ye devredilmişti: Flash Haber'in yayın hayatı sona erdi

Kara para aklama soruşturması kapsamında el konulan ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen Flash Haber TV’de canlı yayın dönemi sona erdi.

Kanalın ekranında artık yalnızca arşiv programlarının yer alacağı öğrenildi.

SADECE ARŞİV PROGRAMLARI YAYINLANACAK

Kanal yönetimi tarafından çalışanlara iletilen resmi bildirime göre; tüm personelin tazminat haklarının eksiksiz olarak karşılanacağı kaydedildi. Yaklaşan özelleştirme sürecinde ise, Flash Haber TV’nin yayın lisansı ile teknik ekipmanlarının satışa çıkarılması bekleniyor.

Canlı yayınlara son verilmesinin ardından, kanalın yalnızca arşiv programlarının yayınlanacağı ifade edildi. TMSF’nin yürüttüğü sürecin sonunda, alıcı bulunana kadar kanal ekranlarında mevcut programların tekrarları izleyiciyle buluşacak.

"BİR KANALIN SON YAYININI YAPMAK..."

Flash Haber TV’nin son ana haber bültenini ise, gazeteci Şevval Şirin sundu.

Yayının ardından sosyal medya hesabında paylaşım yapan Şirin, “Bir kanalın son yayınını yapmak çok farklı bir sorumluluk ve duygu. Tüm basın emekçisi dostlarıma teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.