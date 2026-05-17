Cumhuriyet Gazetesi Logo
TMSF'ye devredilmişti: Flash Haber'in yayın hayatı sona erdi

TMSF'ye devredilmişti: Flash Haber'in yayın hayatı sona erdi

17.05.2026 14:39:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
TMSF'ye devredilmişti: Flash Haber'in yayın hayatı sona erdi

Kara para aklama soruşturması kapsamında TMSF’ye devredilen Flash Haber TV'de tüm canlı yayın faaliyetleri sona erdi. Sadece arşiv içeriklerinin ekrana geleceği kanalın yayın lisansı ile teknik ekipmanlarının satışa çıkarılması bekleniyor.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Kara para aklama soruşturması kapsamında el konulan ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen Flash Haber TV’de canlı yayın dönemi sona erdi. 

Kanalın ekranında artık yalnızca arşiv programlarının yer alacağı öğrenildi.

SADECE ARŞİV PROGRAMLARI YAYINLANACAK

Kanal yönetimi tarafından çalışanlara iletilen resmi bildirime göre; tüm personelin tazminat haklarının eksiksiz olarak karşılanacağı kaydedildi. Yaklaşan özelleştirme sürecinde ise, Flash Haber TV’nin yayın lisansı ile teknik ekipmanlarının satışa çıkarılması bekleniyor.

Canlı yayınlara son verilmesinin ardından, kanalın yalnızca arşiv programlarının yayınlanacağı ifade edildi. TMSF’nin yürüttüğü sürecin sonunda, alıcı bulunana kadar kanal ekranlarında mevcut programların tekrarları izleyiciyle buluşacak.

"BİR KANALIN SON YAYININI YAPMAK..."

Flash Haber TV’nin son ana haber bültenini ise, gazeteci Şevval Şirin sundu.

Yayının ardından sosyal medya hesabında paylaşım yapan Şirin, “Bir kanalın son yayınını yapmak çok farklı bir sorumluluk ve duygu. Tüm basın emekçisi dostlarıma teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #TMSF #flash haber tv #Yayın

İlgili Haberler

'Flash Haber TV'nin yeni sahibi eski MHP'li vekil Arzu Erdem oldu' iddiasına açıklama
'Flash Haber TV'nin yeni sahibi eski MHP'li vekil Arzu Erdem oldu' iddiasına açıklama Eski MHP Milletvekili Arzu Erdem'in Flash Haber TV’nin yeni sahibi olduğu iddia edildi. Erdem, iddiaları yaptığı açıklama ile yalanladı.
Son Dakika... 'Yasa dışı bahis' soruşturmasında yeni gelişme: Tutuklananlar arasında Flash TV'nin sahibi de var!
Son Dakika... 'Yasa dışı bahis' soruşturmasında yeni gelişme: Tutuklananlar arasında Flash TV'nin sahibi de var! Son dakika haberi... İstanbul'da "yasa dışı bahis" soruşturması kapsamında aralarında Bank Pozitif ve Flash TV'nin sahibi Erhan Kork'un da aralarında bulunduğu 21 kişi tutuklandı, 10 kişi ise adli kontrol tedbirleri ile serbest bırakıldı.
Flash Haber TV'nin satışına ilişkin ihale takvimi uzatıldı
Flash Haber TV'nin satışına ilişkin ihale takvimi uzatıldı TMSF'nin kayyum olarak atandığı Flash Haber TV'nin satışına ilişkin ihale takvimi uzatıldı. Buna göre, ihale tarihi 15 Ekim 2025 saat 15.30'a alındı. Pazarlık tarihi ise 17 Ekim 2025 saat 15.30'a uzatıldı.