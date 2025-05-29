TÖB-SEN, ÇEDES kapsamında camilerde yapılan etkinlikler hakkında rapor hazırladı: Camiler oyun alanına döndü!

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖB-SEN) Diyanet İşleri Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortak yürüttüğü ve gerici uygulamaların eğitimde yer almasının önünü açan ÇEDES Projesi kapsamında; camilerde yapılan etkinliklere yönelik rapor hazırladı. Raporda; ÇEDES kapsamından ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik yapılan yıl sonu etkinliklerine değinilerek; camilerde top, halat çekme oynanması; güreş, tekvando, voleybol gibi spor etkinliklerinin düzenlendiği belirtildi. Söz konusu tepki gösterilen etkinlikler şunlar oldu:

FUTBOL VE TEKVANDO TURNUVASI; PALYAÇO VE DANS GÖSTERİSİ

“. Rize’nin Kalkandere ilçesinde çocuklara camide halat çekme ve çuval yarışı yaptırıldı. İkizdere ilçesinde ise körebe oynattırıldı.

. Niğde’nin Bor ilçesindeki Durmuş Güleç Camisi içinde halat çekme ve kaşıkta top taşıma yarışı düzenlendi.

. Niğde’nin Efeler ilçesinde bulunan Abdülkadir Geylani Camisi’nde yatarak bilek güreşi organizasyonu gerçekleştirildi.

. Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki Çınarlı Camisi’nin avlusunda ortaokul öğrencileri için voleybol turnuvası yapıldı.





. Gaziantep’in Şehitkamil ilçesindeki Ukkaşe Bin Mihsan Camisi içinde tekvando turnuvası düzenlendi.





. Osmaniye’nin Kadirlide Camisi içinde çuval yarışı ve halat çekme yarışı gerçekleştirildi.

. Giresun’un Espiye ilçesindeki Mescidi Aksa Camisi’nin avlusunda bowling organizasyonu yapıldı.

. Ağrı’nın Patnos ilçesinde cami içinde futbol ve parkur organizasyonları düzenlendi.

. Adana’nın Sarıçam ilçesindeki Hacı Mahmut Öz Camisi’nin avlusunda palyaço ve dans gösterisi düzenlendi.”

‘DİYANET ÇIKSIN AÇIKLAMA YAPSIN’

Söz konusu uygulamalara ilişkin TÖB-SEN Genel Eğitim Sekreteri Serkan Bebek; “Gezi parkı sürecinde camilere ayakkabı ile girdiler, CHP camileri ahıra çevirdi hikayesi üzerinden yıllardır siyaset üretenlerin bugün camileri ne hale çevirdiğini hep beraber gördük. Camide yemek yemek, yüksek sesle konuşmak, uyumak, top oynamak hatta dünyevi işleri bile konuşmak mekruh diyen bu projenin ortaklarından olan Diyanet çıksın açıklama yapsın” dedi. Tutuklu bulunan CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’na yönelik Osmanlı Devleti’nin 7’nci Padişahı Fatih Sultan Mehmet’e ait türbede ellerini arkaya bağlaması gerekçesiyle soruşturma açılmasını anımsatan Bebek; “Cumhuriyet savcılarına sesleniyorum. Bu projenin ortakları Gençlik Spor Bakanı , Diyanet İşleri Başkanı ve Milli Eğitim Bakanı hakkında bu görüntülerden sonra soruşturma başlatacak mısınız?” diye sordu.