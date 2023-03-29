Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 17:04

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 17:04

TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, TOGG'un seri üretim açıklamaları sonrasında arama motorlarında araştırılan isimlerden oldu. Yurttaşlar Mehmet Gürcan Karakaş'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Mehmet Gürcan Karakaş hangi firmalarda çalıştı? İşte ayrıntılar...

MEHMET GÜRCAN KARAKUŞ KİMDİR?

TOGG Ceo’su Gürcan Karakaş 1965 yılında Antalya’nın Akseki ilçesinde dünyaya geldi. 1988 yılında Ortadoğu Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Karakaş, aynı yıl içerisinde Aselsan’da çalışmaya başladı. 1990 yılında Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş’de görev alan Karakaş, 1991-1992 yılları arasında Almanya Feuerbach’ta dizel püskürtme sistemleri ürün geliştirme mühendisi olarak çalıştı.

1995 yılında Bursa’da teknik aplikasyon projelerinden sorumlu kısım müdürü oldu ve 1996-1997 yılları arasında Almanya Bühlertal’da enerji ve karoseri sistemleri üzerine Japon ve İskandinav müşterilerden sorumlu proje müdürü olarak görev aldı. Gürcan Karakaş, 2004 yılında Bosch Türkiye’ye Genel Müdür olarak atandı.

2007 yılında Bosch’un Almanya’daki merkezine geçiş yapan Karakaş, o tarihten bu yana grubun yenileme pazarlarından sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Karakaş yerli otomobil TOGG'un CEO'luk görevini üstleniyor.