TOGG'da verdiği tepkiler gündem olan Fulya Öztürk'ten açıklama

04 Kasım 2022 Cuma, 08:35

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçen günlerde Bursa'da TOGG’un deneme sürüşünü gerçekleştirdi. CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk de Bakan Varank’ın Bursa’da gerçekleştirdiği deneme sürüşüne katıldı.

Deneme sürüşü sırasında Varank’ın gaza basmasının ardından Fulya Öztürk, “İnanamıyorum, şaka mı? Gram ses yok. Biz az önce ne yaşadık?” diyerek tepki vermesi gündem oldu.

Görüntülere gelen tepkilerin ardından Twitter hesabından açıklama yapan Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Yine dilinize düşmüşüz. Dostlar test sürüşünü sabah erken saatte ilk ben yaptım ve başıma geleceklerden habersizdim. Meğer sürprizmiş bu bir gün inşallah bu deneyimi yaşayınca sizde anlarsınız canım kardeşlerim. Elektrikli araçlarda, ki ben de bilmiyordum; sıfırdan 120’ye dört saniyede çıkıyor. O anda basınç alıyorsunuz. İşi bilenler zaten doğru yorum yapmış. Bakan bey ve arkadaki çekim ekibi bu aracı daha önce deneyimlediği için benim kadar tepki vermiyorlar. Yani mesele bu

Bir gün deneyince görürüm hepinizi :) Bi’de ben biraz coşkun biriyim malum. Hepsi bu. Emniyet kemeri de takılı ayrıca"

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