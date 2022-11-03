Fulya Öztürk'ün, TOGG'un deneme sürüşü sırasındaki tepkisi gündem oldu

03 Kasım 2022 Perşembe, 11:10

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçen günlerde TOGG'un deneme sürüşünü gerçekleştirdi. CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk de, Varank'ın Bursa'da gerçekleştirdiği deneme sürüşüne katıldı.

Deneme sürüşü sırasında Varank'ın biraz hızlanmasının ardından Fulya Öztürk, "İnanamıyorum, şaka mı? Gram ses yok. Biz az önce ne yaşadık?" dedi. Varank ise, "Bu elektrikli bir araç, çevreci bir araç ve aynı zamanda güçlü bir araç" ifadelerini kullandı.

Öztürk'ün bu tepkisine sosyal medyada kullanıcılarından tepki yağdı.

O tepkilerden bazıları şöyle:

Bu da güzel. "Allahım araba gidiyor, evet gidiyor" pic.twitter.com/LCE84TCyDb — Hakan Ateşler (@HakanAtesler) November 2, 2022

İnsanın izlerken midesi kalkıyor. — Strat (@stratrade_) November 2, 2022

maalesef... koca kurumları bu tiplere bıraktılar. spikerler, sunucular da çok ucuz — Hakan Ateşler (@HakanAtesler) November 2, 2022

70-80 Km/h yapınca ohaaaa diyen tipler.. sanırsın Porsche ile A8 otobanında 220 ile sol şeritten gidiyor.. — YCan ???????? (@yubuef) November 2, 2022

muhabir aractan once geldi sanki! 100km'ye yanlis anlasilmasin. Tabi bakanimizda iyi basiyor yalniz, gaz pedalina yanlis anlasilma olmasin lutfen. — AkselRoz (@AkselRoz) November 2, 2022