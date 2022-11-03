Fulya Öztürk'ün, TOGG'un deneme sürüşü sırasındaki tepkisi gündem oldu

CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'ün TOGG'un deneme sürüşü sırasında verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
03 Kasım 2022 Perşembe, 11:10
Fulya Öztürk'ün, TOGG'un deneme sürüşü sırasındaki tepkisi gündem oldu
Abone Ol google-news

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçen günlerde TOGG'un deneme sürüşünü gerçekleştirdi. CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk de, Varank'ın Bursa'da gerçekleştirdiği deneme sürüşüne katıldı. 

Deneme sürüşü sırasında Varank'ın biraz hızlanmasının ardından Fulya Öztürk, "İnanamıyorum, şaka mı? Gram ses yok. Biz az önce ne yaşadık?" dedi. Varank ise, "Bu elektrikli bir araç, çevreci bir araç ve aynı zamanda güçlü bir araç" ifadelerini kullandı.

Öztürk'ün bu tepkisine sosyal medyada kullanıcılarından tepki yağdı.

O tepkilerden bazıları şöyle:


Mustafa Varank Fulya Öztürk TOGG

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler