Fulya Öztürk'ün, TOGG'un deneme sürüşü sırasındaki tepkisi gündem oldu
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'ün TOGG'un deneme sürüşü sırasında verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçen günlerde TOGG'un deneme sürüşünü gerçekleştirdi. CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk de, Varank'ın Bursa'da gerçekleştirdiği deneme sürüşüne katıldı.
Deneme sürüşü sırasında Varank'ın biraz hızlanmasının ardından Fulya Öztürk, "İnanamıyorum, şaka mı? Gram ses yok. Biz az önce ne yaşadık?" dedi. Varank ise, "Bu elektrikli bir araç, çevreci bir araç ve aynı zamanda güçlü bir araç" ifadelerini kullandı.
Öztürk'ün bu tepkisine sosyal medyada kullanıcılarından tepki yağdı.
O tepkilerden bazıları şöyle:
Bu da güzel. "Allahım araba gidiyor, evet gidiyor" pic.twitter.com/LCE84TCyDb— Hakan Ateşler (@HakanAtesler) November 2, 2022
İnsanın izlerken midesi kalkıyor.— Strat (@stratrade_) November 2, 2022
maalesef... koca kurumları bu tiplere bıraktılar. spikerler, sunucular da çok ucuz— Hakan Ateşler (@HakanAtesler) November 2, 2022
70-80 Km/h yapınca ohaaaa diyen tipler.. sanırsın Porsche ile A8 otobanında 220 ile sol şeritten gidiyor..— YCan ???????? (@yubuef) November 2, 2022
muhabir aractan once geldi sanki! 100km'ye yanlis anlasilmasin. Tabi bakanimizda iyi basiyor yalniz, gaz pedalina yanlis anlasilma olmasin lutfen.— AkselRoz (@AkselRoz) November 2, 2022
Araç bugatti veyron galiba. Abla anında arkasına yapıştıda— Ceteris Paribus (@hedgeTK) November 2, 2022
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