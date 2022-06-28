Fulya Öztürk'ün yerine gelen isim belli oldu

28 Haziran 2022 Salı, 07:55

FOX TV’de ekranlara gelen Fulya ile Umudun Olsun programının sunucusu gazeteci Fulya Öztürk, geçtiğimiz haftalarda artık sunuculuk yapmama kararı almıştı.

Programdaki başarısıyla kısa sürede gündüz kuşağında önemli bir yer edinen Fulya Öztürk yeniden habere ve sahalara dönme kararı almıştı.

Fulya Öztürk’ün bu kararı sonrası, FOX TV’de programı kimin sunacağı merak konusu olmuştu. Deneyimli muhabirin yeri, yeni bir isimle dolduruldu.

Bir dönem Fulya ile Umudun Olsun programında da yer alan ünlü psikolog Esra Ezmeci, FOX TV’de Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya programını sunacak.

Programın tanıtımını Instagram hesabından paylaşan ünlü psikolog şu ifadeleri kullandı;

“Tüm ilişki problemlerinizi hep birlikte çözümleyeceğimiz. Esra Ezmeci ile KARŞI KARŞIYA 4 temmuz pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 16:00 da Fox Tv’de."