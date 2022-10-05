TOGG'un yeni görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı
TOGG otomobilleri için geri sayım başladı.
29 Ekim’de açılışını AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı Türkiye’nin otomobili TOGG’un Gemlik fabrikasında tüm hazırlıklar tamamlanmaya devam ediyor.
TOGG'un resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, "Tüm güvenlik önlemlerimizi alarak gerçek yol koşullarında yaptığımız kullanıcı deneyimi testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor" ifadesi kullanılarak eyeni görüntüleri paylaşıldı.
Tüm güvenlik önlemlerimizi alarak gerçek yol koşullarında yaptığımız kullanıcı deneyimi testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor.#YeniLigeYolculuk#Togg pic.twitter.com/KytJPH9ny3— Togg (@Togg2022) October 4, 2022
"#YeniLigeYolculuk" ve "#Togg" etiketlerinin kullanıldığı tweette, Togg'un kullanıcı deneyimine ilişkin video da paylaşıldı. Söz konusu videoda "güvenlik" vurgusu yapıldı.
29 Ekim'de seri üretime hazır hale gelecek Togg'un uluslararası teknik yeterlilik testlerinin tamamlanmasının ardından Mart 2023'te trafiğe çıkması bekleniyor.
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