Tohum projesi 27 bin çocuğa ulaştı

ANADOLU Hayat Emeklilik ve Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin, “Tohum Biriktir, Geleceği Değiştir!” sloganıyla üç yıl önce yaşama geçirdiği “Tohum Kumbaram” sosyal sorumluluk projesinin tamamladığı ve bu kapsamda yaklaşık 27 bin çocuğa ulaşıldığı açıklandı. Projeye çocukların aileleri ve 700 öğretmen de katıldı. Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Serkan Uğraş Kaygalak, şunları vurguladı: “Çocukların doğayla kurduğu bağ ne kadar erken ve güçlü olursa, gelecek o kadar umut verici olur. Çocukların geleceğine sadece finansal değil, yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğuyla da katkı sunmaya devam edeceğiz.”