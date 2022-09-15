Tokat Havalimanı daimi hava hudut kapısı ilan edildi

15 Eylül 2022 Perşembe, 08:26

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tokat Havalimanı'nın uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespitine Pasaport Kanunu gereğince karar verildi.