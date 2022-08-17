Şanlıurfa'dan acı haber: Hudut karakolu saldırısında şehit sayısı 2'ye yükseldi

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:05

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi Çiçekalan Hudut Karakolu’na, terör örgütü tarafından önceki gün roketli saldırı düzenlenmişti. Saldırı sonucu yaralanan 5 askerden 1'i şehit olurken, yaralı 4 askerin tedavisinin sürdüğü öğrenilmişti.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sınır hattındaki güvenlik güçlerinin saldırıya misliyle karşılık verdiğini aktarmıştı.

ŞEHİT SAYISI YÜKSELDİ

Son olarak, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; roketli saldırıda yaralanan askerlerden Topçu Söz. Er Enes Gazi Özdemir, şehit düştü.

Acı haber ile birlikte, Şanlıurfa'daki şehit sayısı 2'ye yükseldi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Birecik/Şanlıurfa hududunda, 16 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Topçu Söz. Er Enes Gazi Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur."