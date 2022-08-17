Şanlıurfa'dan acı haber: Hudut karakolu saldırısında şehit sayısı 2'ye yükseldi
MSB, önceki gün Çiçekalan Hudut Karakolu’na teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda yaralanan askerlerden Topçu Söz. Er Enes Gazi Özdemir'in şehit olduğunu bildirdi.
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi Çiçekalan Hudut Karakolu’na, terör örgütü tarafından önceki gün roketli saldırı düzenlenmişti. Saldırı sonucu yaralanan 5 askerden 1'i şehit olurken, yaralı 4 askerin tedavisinin sürdüğü öğrenilmişti.
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sınır hattındaki güvenlik güçlerinin saldırıya misliyle karşılık verdiğini aktarmıştı.
ŞEHİT SAYISI YÜKSELDİ
Son olarak, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; roketli saldırıda yaralanan askerlerden Topçu Söz. Er Enes Gazi Özdemir, şehit düştü.
Acı haber ile birlikte, Şanlıurfa'daki şehit sayısı 2'ye yükseldi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Birecik/Şanlıurfa hududunda, 16 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Topçu Söz. Er Enes Gazi Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur."
Video Haberler
- Vatan Partisi'nden Esad 'hamle'si
- Pazarda 'yan bakma' kavgası: Metrelerce kovaladı
- MHP'den 'erken seçim' iddialarına yanıt
- Denizde cesedi bulundu: Kimliği belli oldu
- Saniyeler içinde çaldı
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Parklarda zehir çıktı! 1 haftada 8 köpek öldü!
- Otomobilde ölü bulunmuştu: Uyuyor diye bırakmışlar!
- Zincir marketlerle ilgili yeni karar
- ABD'li şarkıcının Türk parçasıyla dansı gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'ye soğuk duş; birinci parti değişti
- İmamlara 'escort kadın' soruşturması
- 'Beni kovmaya gücünüz yetmez'
- Zincir marketlerle ilgili yeni karar
- ABD'ye yerleşmişti... 'Bu arabayı Türkiye'de alamazdım'
- Erdoğan'a 'Altılı Masa menüsü' yanıtı
- Sultanbeyli'de feci kaza: Eski futbolcu kurtarılamadı
- Akaryakıt satışlarında yeni dönem: Nispi kâr sistemi
- CHP'den sert tepki: 'Tam bir ikiyüzlülük'
- Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya!