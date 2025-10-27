Tokat KYK'de öğrencilerin yemekten zehirlenmesi TBMM gündeminde!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın yanıtlaması istemiyle Meclis’e sunduğu soru önergesinde, Anayasa’nın 42’nci maddesinin eğitim hakkını, 57’nci maddesinin ise barınma hakkını güvence altına aldığını, bu hükümlerin, devletin, öğrencilerin insan onuruna yakışır koşullarda barınmasını ve sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlama yükümlülüğünü açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Ancak Tokat’ta KYK'ye bağlı bir yurtta kalan öğrencilerin yemekten zehirlenmesi olayının, bu anayasal yükümlülüklerin fiilen yerine getirilip getirilmediğine dair ciddi soru işaretleri yarattığını kaydeden Durmaz, "Öğrencilerin temel yaşam koşullarının dahi güvence altına alınmadığı, barınma ve beslenme hizmetlerinin yeterli denetimden geçirilmediği bir ortam, sadece gençlerin sağlığını değil; eğitim hakkını, yaşam hakkını ve güvenli bir gelecek umudunu da tehdit etmektedir. Gençlerin barınma ve beslenme hakkı, kamu hizmeti niteliğindedir. Bu hizmetin yürütülmesinde şeffaflık, hesap verebilirlik ve düzenli denetim esastır. Tokat’taki olay, yalnızca bir beslenme sorunu değil, aynı zamanda bir kamu yönetimi ve denetim sorunu olarak ele alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

Durmaz’ın önergesinde şu sorular yer aldı:

“Tokat ilinde Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı toplam kaç yurt bulunmaktadır? Bu yurtların toplam kapasitesi nedir? Tokat ilinde faaliyette bulunan özel öğrenci yurdu sayısı kaçtır? Bu yurtların toplam kapasitesi nedir? Tokat’taki KYK ve özel yurtlarda barınan kız ve erkek öğrenci sayısı kaçtır? 2025 yılı itibarıyla Tokat ilinde KYK yurtlarına kaç öğrenci başvurmuş, bunlardan kaçı yerleşebilmiştir? KYK yurtlarına yerleşemeyen öğrenciler için Bakanlığınız tarafından hangi alternatif barınma planı (B Planı) uygulanmıştır?

Tokat KYK yurdunda yaşanan yemek zehirlenmesi olayında kaç öğrenci etkilenmiş, bu öğrenciler hangi sağlık kuruluşlarına sevk edilmiştir? Zehirlenmeye neden olan yiyecek ve tedarik zinciri belirlenmiş midir? Olayla ilgili laboratuvar incelemesi yapılmış mıdır? HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları), GMP (İyi Üretim Uygulamaları) ve GHP (İyi Hijyen Uygulamaları) gibi uluslararası gıda güvenliği planları KYK yurtlarında fiilen uygulanmakta mıdır?"

“GÖREVLİ FİRMA VEYA PERSONEL HAKKINDA İDARİ YA DA HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILMIŞ MIDIR”

"Olay sonrası yemek üretimi ve dağıtımında görevli firma veya personel hakkında idari ya da hukuki işlem başlatılmış mıdır? KYK yurtlarının gıda, hijyen, sağlık ve güvenlik denetimleri hangi sıklıkla ve hangi kurumlar tarafından yapılmaktadır? Tokat’taki yurtlarda son denetimler ne zaman yapılmıştır? Tokat ilindeki KYK yurtlarında yangın, deprem, güvenlik ve acil durum tatbikatları ne sıklıkla yapılmaktadır?

Zehirlenme olayının ardından Bakanlığınız, öğrencilerin barınma ve beslenme koşullarını iyileştirmek için hangi adımları atmayı planlamaktadır? Tokat’taki öğrencilerin barınma ve beslenme koşullarına ilişkin benzer şikâyetler daha önce Bakanlığınıza ulaşmış mıdır? Ulaştıysa bu şikâyetlerin sonucu ne olmuştur?"