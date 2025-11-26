Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tokat'ta 19 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

26.11.2025 17:41:00
Tokat'ta Gaziosmanpaşa Ortaokulu’nda eğitim-öğretim gören 19 öğrenci, bir işletmeden sipariş ettikleri tavuk dürüm ve tatlıyı yemelerinin ardından rahatsızlanmaları üzerine hastaneye kaldırıldı.

Tokat kent merkezinde bulunan Gaziosmanpaşa Ortaokulu’nda eğitim-öğretim gören 19 öğrenci, kentteki bir işletmeden sipariş ettikleri tavuk dürüm ve tükettikleri tatlının ardından rahatsızlandı.

öğrencilerden 8’i Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi’ne, 11’i ise Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanelerde ayakta tedavi edilen öğrenciler taburcu edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, söz konusu işletmeden numune alındığı öğrenildi.

Sağlık ekiplerinin raporlarının ardından kesin nedenin netlik kazanacağı bildirildi.

İlgili Konular: #Zehirlenme #tokat #gıda zehirlenmesi