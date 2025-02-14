Tokat’ta 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Tokat’ın Erbaa ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Tokat’ta 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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İHA
Yayınlanma: 14.02.2025 - 09:35

Zile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah bulunduran kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler tespit ettikleri şahıslara ait ev, işyeri ve bağ evinde arama yaptı.

Aramalarda bir av tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca ile yaklaşık 650 fişek ele geçirilirken E.G. ve A.Y. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından zanlılar çıkartıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #tokat #Operasyon #tabanca

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