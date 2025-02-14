Tokat’ta 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Yayınlanma: 14.02.2025 - 09:35

Güncelleme: 14.02.2025 - 09:35

Zile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah bulunduran kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler tespit ettikleri şahıslara ait ev, işyeri ve bağ evinde arama yaptı.

Aramalarda bir av tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca ile yaklaşık 650 fişek ele geçirilirken E.G. ve A.Y. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından zanlılar çıkartıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.