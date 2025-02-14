Tokat’ta 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Tokat’ın Erbaa ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Zile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah bulunduran kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler tespit ettikleri şahıslara ait ev, işyeri ve bağ evinde arama yaptı.
Aramalarda bir av tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca ile yaklaşık 650 fişek ele geçirilirken E.G. ve A.Y. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından zanlılar çıkartıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: #tokat #Operasyon #tabanca
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