Tokat'ta 50 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye sevk edildi
Tokat'ın Niksar ilçesinde yatılı bölge okulunda yedikleri yemekten sonra rahatsızlanan 50 öğrenci hastaneye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre; Niksar ilçesi, Çimenözü Köyü, Aysel Nadide Başar Yatılı Bölge Okulunda kalan 137 öğrenciden 50'si gece saatlerinde rahatsızlandı.
Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle öğrenciler ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Öğrencilerin akşam yemeğinde lahmacun, salata ve ayrandan oluşan menüden yedikleri öğrenildi. Tokat İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri yemeklerden numune alarak incelenmek üzere laboratuvara gönderdi.
Tokat Vali Yardımcısı Kaya Çelik, Niksar Devlet Hastanesi'nde öğrencileri ziyaret ederek sağlık durumları ile ilgili bilgi aldı. Çelik, öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğunu, müşahede altında tutulacaklarını söyledi.
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