Tokat'ta ahşap ev çöktü: 1 kişi yaralandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde tek katlı ahşap evin çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Akça köyünde Mustafa Karatepe'nin (43) ikamet ettiği tek katlı ahşap bina, gece saatlerinde gürültüyle çöktü. Evde yalnız yaşayan Karatepe'nin göçük altında kaldığı belirlendi.
Yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Köylüler ve Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla göçükten çıkarılan yaralı, ilk müdahale sonrası ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
"BİR GÜRÜLTÜ İLE KOŞTUK..."
Karatepe'nin komşusu Kenan Paslı, gazetecilere "Biz evin önünde çay içiyorduk. Bir gürültü ile koştuk. Evde birilerinin olduğunu duyduk. Hemen müdahale ettik, kendisini çıkardık" dedi.
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