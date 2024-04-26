Batı'dan Ukrayna'ya destek yeniden hız kazanıyor: Hangi ülke ne kadar yardım gönderecek?

Yayınlanma: 26.04.2024 - 10:49

Güncelleme: 26.04.2024 - 10:52

Perşembe günü bir ABD'li yetkili, ABD'nin Cuma günü Ukrayna için 6 milyar dolarlık yeni silah alımlarını açıklayabileceğini duyurdu.

Politico'nun haberine göre, adını açıklamak istemeyen yetkili, bu silahların karşı topçu radarları, taktik araçlar, Patriot önleyiciler, insansız hava araçları, toplar, hassas mühimmat ve karşı drone sistemlerini içerebileceğini belirtti.

İSPANYA UKRAYNA'YA PATRİOT FÜZELERİ GÖNDERECEK

El Pais gazetesinin Cuma günü kimliği açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı habere göre, İspanya Ukrayna'ya az sayıda Patriot füzesi gönderecek.

Gazete, İspanya'nın uçaksavar rampaları göndermeyi reddettiğini, ancak Kiev'e top mermisi sağlayacağını belirtti. El Pais, İspanya'nın 2004 ve 2014 yılları arasında Almanya'dan ikinci el olarak satın aldığı üç bataryaya sahip olduğunu belirtti. Perşembe günü konuşan bir İspanyol diplomatik kaynak, "Ukrayna'ya olan bağlılığımızı artırmamız gerekiyor" dedi.

Bu ayın başında Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, NATO üyelerine Ukrayna'nın Rus hava saldırılarına karşı koymak için en az yedi Patriot veya diğer üst düzey hava savunma sistemlerine ihtiyacı olduğunu belirterek Kiev'e askeri yardımlarını artırmaları çağrısında bulunmuştu.

YUNANİSTAN HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ VERMEYİ REDDEDİYOR

Başbakan Kyriakos Mitsotakis, AB ve NATO müttefiklerinin Kiev'e daha fazla askeri yardım gönderilmesi yönündeki baskılarına yanıt olarak Yunanistan'ın Ukrayna'ya 'Patriot' ya da S-300 gibi hava savunma sistemleri sunamayacağını söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarını artırmasıyla birlikte, AB hükümetleri, özellikle Yunanistan ve İspanya gibi cephaneliklerinde bu tür sistemler bulunan ülkeler, Kiev'e daha fazla koruyucu sistem tedarik etme baskısı altında.

ABD UKRAYNA'NIN SAVUNMASINI GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLİYOR

Amerika Birleşik Devletleri, önemli bir yardım açığının ardından Ukrayna'nın askeri yeteneklerini artırmaya hazırlanıyor.

Perşembe günü bir ABD'li savunma yetkilisi, yakın zamanda Ukrayna'nın savunmasını yeniden inşa etmesine ve kuvvetlerini yeniden donatmasına yardımcı olacak silah teslimatlarını duyurdu. Yetkili, Kiev'in Rus güçlerine karşı geniş çaplı saldırı operasyonları başlatması beklenmediğini söyledi.

İSVİÇRE UKRAYNA İÇİN 5,5 MİLYAR DOLARLIK YARDIM PAKETİNİ DESTEKLİYOR

Perşembe günü geç saatlerde İsviçre Parlamentosunun bir komitesi, tarafsız İsviçre'nin savunma kabiliyetlerini geliştirmeyi amaçlayan daha geniş bir paketin parçası olarak Ukrayna için 5 milyar İsviçre Frangı (yaklaşık 5,5 milyar dolar) yardım katkısını desteklemek üzere oy kullandı.

Merkez sol ve merkez sağ partilerden milletvekillerinin desteğini alan parlamentonun üst kanadının güvenlik komitesi, Ukrayna'ya yanı sıra orduya da 10.1 milyar franklık ek fon sağlanmasını öngören paketi onayladı. Yasa tasarısı, hala bir dizi parlamenter engelle karşı karşıya iken 8'e karşı 5 oyla kabul edildi; sağ partiler ise anlaşmaya karşı çıktı.