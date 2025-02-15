Tokat'ta dehşet! 17 yaşındaki oğlunu keserle öldürdü

Yayınlanma: 15.02.2025 - 14:02

Güncelleme: 15.02.2025 - 14:02

Tokat’ın Kırkkızlar Mahallesi'nde Baba N.A. ile oğlu Berat Akbulut arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda baba, eline aldığı keserle oğluna saldırdı.

Mahalle sakinleri, kavga seslerini duyunca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, 17 yaşındaki Berat Akbulut’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma başlatırken, baba N.A. gözaltına alındı.



