Tokat'ta dehşet! 17 yaşındaki oğlunu keserle öldürdü
Tokat'ta çıkan aile içi kavgada dehşet yaşandı. Baba, 17 yaşındaki oğlunu keser ile öldürdü.
Tokat’ın Kırkkızlar Mahallesi'nde Baba N.A. ile oğlu Berat Akbulut arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda baba, eline aldığı keserle oğluna saldırdı.
Mahalle sakinleri, kavga seslerini duyunca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, 17 yaşındaki Berat Akbulut’un hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma başlatırken, baba N.A. gözaltına alındı.
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