Tokat'ta dehşet: Eski kiracısı tarafından öldürüldü
Tokat’ın Niksar ilçesinde emekli öğretmen Sabit Ülker (68), eski kiracısı M.A.Ş. (40) tarafından çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürüldü.
Niksar ilçesi Melikgazi Mahallesi, Dörtyol mevkiinde, saat 10.00 sırarlarında emekli öğretmen Sabit Ülker evinde tadilat yaparken yanına eski kiracısı M.A.Ş. geldi. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN BIÇAKLADI
Tartışma sırasında M.A.Ş., yanında bulunan bıçakla Ülker’i çeşitli yerlerinden bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Ülker, Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KURTARILAMADI
Ülker, burada yapılan müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi’ne sevk edilirken ambulansta hayatını kaybetti.
Olayın ardından kaçan M.A.Ş. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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