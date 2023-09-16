Tokat'ta dehşet: Eski kiracısı tarafından öldürüldü

Tokat’ın Niksar ilçesinde emekli öğretmen Sabit Ülker (68), eski kiracısı M.A.Ş. (40) tarafından çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürüldü.

DHA
Yayınlanma: 16.09.2023 - 14:10
Tokat'ta dehşet: Eski kiracısı tarafından öldürüldü
Abone Ol google-news

Niksar ilçesi Melikgazi Mahallesi, Dörtyol mevkiinde, saat 10.00 sırarlarında emekli öğretmen Sabit Ülker evinde tadilat yaparken yanına eski kiracısı M.A.Ş. geldi. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN BIÇAKLADI

Tartışma sırasında M.A.Ş., yanında bulunan bıçakla Ülker’i çeşitli yerlerinden bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Ülker, Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Ülker, burada yapılan müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi’ne sevk edilirken ambulansta hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan M.A.Ş. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Player Alanı
kiracı Cinayet

İlgili Haberler

Kiracı ev sahibini bıçaklayarak öldürdü

Kiracı ev sahibini bıçaklayarak öldürdü
Güvenlik korucusu ev sahibinden kiracı polise darp: 'Silahla kafama nişan aldı'

Güvenlik korucusu ev sahibinden kiracı polise darp: 'Silahla kafama nişan aldı'
Güvenlik korucusu ev sahibi ve yakınlarından, kiracısı polise darp

Güvenlik korucusu ev sahibi ve yakınlarından, kiracısı polise darp

En Çok Okunan Haberler