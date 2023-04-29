Mersin'de sağanak ve dolu yağışı: Su baskınları oluştu!

Yayınlanma: 29.04.2023 - 12:10

Güncelleme: 29.04.2023 - 12:10

Mersin'in Erdemli ilçesinde sağanak ve dolu yağışı nedeniyle oluşan su birikintileri hayatı olumsuz etkiledi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde etkisini artıran dolu ve sağanak yağışı nedeniyle bazı binaların zemininde ve bahçelerde su baskınları oluştu, sürücüler su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Erdemli Belediyesi ekipleri, olumsuzluk yaşanan noktalarda duruma müdahale etti.

"ÜST TARAFTAN BİR KANAL YARILDI"

Oturduğu binanın zemin katını su basan Ali Dölek, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Aşırı yağan şiddetli yağmurdan dolayı, zeytin bahçelerini üst tarafından gelen su, bizim sitenin A bloğunun zemininde bulunan otopark ve depo kısmında 70-80 santimetre kadar su dolumu yaptı. Erdemli Belediyesi'ne biz müracaatta bulunduk. Sağ olsunlar kepçe gönderdiler. Üst taraftan bir kanal yarıldı. Suyun daha fazla siteye gitmesini önledik."