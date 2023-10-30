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Tokat'ta feci kaza: 5 kişi yaralandı!

Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 30.10.2023 - 11:39
Tokat'ta feci kaza: 5 kişi yaralandı!
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Alınan bilgiye göre, A.Ö. (45) idaresindeki 55 AKT 42 plakalı otomobil, Akıncı köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 4 kişi, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


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