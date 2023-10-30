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Ümraniye Şile Otoyolu'nda korkunç kaza!

Ümraniye, Şile Otoyolu'nda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı.

DHA
Yayınlanma: 30.10.2023 - 09:01
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Feci kaza, saat 02.00 sıralarında Şile Otoyolu Huzur mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Mert İnce'nin kullandığı 34 L 6685 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette giden Abdullah Epikince'nin kullandığı 33 BLE 70 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza sonucu iki otomobil yan yatarken, otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yolda yatan yaralılara tek tek müdahale ettikten sonra ambulansa taşıdı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.  


Ambulans

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