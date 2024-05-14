Tokat'ta FETÖ şüphelisi 4 zanlı yakalandı

Tokat'ta düzenlenen FETÖ operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 14.05.2024 - 13:40
Tokat'ta FETÖ şüphelisi 4 zanlı yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gizli tanığın ifadesi doğrultusunda FETÖ zanlılarının yakalanması amacıyla operasyon düzenledi.

Operasyonda, Erbaa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bir öğretmen, İl Kültür Müdürlüğü'nde özel güvenlik görevlisi ile özel sektörde çalışan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin polisteki işlemleri devam ediyor.


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